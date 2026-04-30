Esmah Lahlah: 'Tilburg had geen betere burgemeester kunnen hebben'

Het zorgde voor heel wat gedoe vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door een lek bleek dat Progressief Nederland (GroenLinks-PvdA) Kamerlid Esmah Lahlah solliciteerde naar de functie van burgemeester in zowel Tilburg als Delft. Maar die ambitie lijkt voor nu verdwenen, vertelt ze in de Omroep Brabant-podcast Van Ons: "Voorlopig blijf ik Kamerlid."

Dat Lahlah als oud-wethouder en raadslid van Tilburg solliciteerde op de functie van burgemeester in die stad lag in de lijn der verwachting. Toch vindt de politica dat je als Brabander ook prima burgemeester van een stad als Delft kan worden. "Het zou goed zijn als meer Brabanders dat gemoedelijke in de rest van Nederland brengen." Het zou de samenleving volgens Lahlah zelfs een stukje mooier maken, zo vertelt ze in de podcast.

Of er een voorkeur was tussen de twee vacatures wil Lahlah niet zeggen. Wel had ze het geen probleem gevonden om te verhuizen, mocht het burgemeesterschap in Delft lonken. "Ik heb ooit wel eens gezegd toen ik uit Helmond verhuisde: het meisje is uit Helmond, maar Helmond is niet uit het meisje." En dat geldt volgens Lahlah ook voor Brabant: "Waar ik ook ooit terecht zal komen, het Brabantse zal ik nooit verliezen."

Uiteindelijk bleef Lahlah in de Tweede Kamer en werd Fleur Gräper de nieuwe burgemeester van Tilburg. Zij komt niet uit Brabant, maar dat is volgens Lahlah geen probleem: "Je hoeft nooit ergens geboren en getogen te zijn om het je toch eigen te maken. En wat ik van haar zie en wat ze doet, vind ik het fantastisch."