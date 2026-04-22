Leverancier wist niet dat AirPods nep waren: 'Nu zijn wij de kop van jut'

Het Mierlose bedrijf TTP Concept in Style, dat neppe Apple AirPods Pro leverde aan Albert Heijn en Sligro, dacht dat zijn producten echt waren. Tenminste, dat stelt de advocaat van het bedrijf. TTP zou de oortjes zelf geleverd hebben gekregen van een ander Nederlands bedrijf.

TTP Concept In Style verloor dinsdag een kort geding dat werd aangespannen door Apple. TTP verhandelde draadloze oortjes die achteraf niet echt waren, stelde Apple na onderzoek. De rechter gaf Apple gelijk en concludeerde dat de oortjes van TTP inbreuk maken op het merkenrecht van de techreus. Onder meer Sligro en Albert Heijn Voordeelshop namen de oortjes af. In een gesprek met Omroep Brabant zegt de advocaat van TTP dat het bedrijf zich van geen kwaad bewust was. TTP kocht de oortjes van Electronics Empire. "Dat gebeurde in groten getale", zegt de advocaat. "Electronics Empire verklaarde dat het om originele Apple-producten ging. De AirPods waren volgens hen opgeknapt en mochten hier verkocht worden." Volgens de advocaat had TTP de oortjes 'nooit in zulke aantallen in de markt gebracht' als het bedrijf had geweten dat het om nepproducten ging. "Zeker ook niet omdat het om serieuze partners gaat zoals de Albert Heijn Voordeelshop en Sligro."

Namaak-AirPods bij Sligro De Veghelse groothandel Sligro is een van de slachtoffers aan wie TTP de oortjes verkocht. Het bedrijf is druk bezig om alle Apple AirPods Pro uit de markt te halen. Naar eigen zeggen had ook Sligro geen idee dat het neppe oortjes verkocht. "Wij hebben deze producten met volle overtuiging ingekocht. We kregen ze binnen met alle juiste documentatie en konden niet weten dat ze nep waren." Een woordvoerder van Sligro zegt dat het bedrijf precies weet hoeveel neppe AirPods er verkocht zijn. Het bedrijf is nu druk bezig om klanten te benaderen die de oortjes hebben gekocht. "Alle gegevens van de klant staan op de klantenkaarten waarmee de oortjes zijn gekocht. We zijn druk bezig om al die mensen te benaderen. Zij krijgen allemaal hun geld terug. De oortjes worden vervolgens verscheept naar een adres van Apple." Volgens het bedrijf is dat de procedure. Sligro werd uiteindelijk zelf door Apple benaderd. "Apple heeft zelf aankopen gedaan bij ons. Ze zijn de oortjes toen gaan testen. Daaruit bleek dat het geen originele producten waren." Albert Heijn heeft nog niet op de vragen van Omroep Brabant gereageerd.

Electronics Empire houdt volgens de TTP-advocaat vol dat de oortjes in Nederland verkocht mogen worden en dat het om het oorspronkelijke product gaat. "Ik weet dat Electronics Empire inmiddels zelf bezig is met een onderzoek naar de oortjes", vult de advocaat aan. Electronics Empire was woensdag niet bereikbaar voor commentaar. Vervolgstappen

TTP wacht dat onderzoek af. "Het vervelende voor TTP is dat de uitslag van dat onderzoek ten tijde van het kort geding nog niet beschikbaar was. TTP is in de tussentijd de kop van jut en moet er nu voor zorgen dat die AirPods uit de markt worden gehaald." De voorraad die het bedrijf nog heeft, moet worden vernietigd. Daarnaast moet het bedrijf binnen zeven dagen een e-mail versturen naar alle afnemers om duidelijk te maken dat TTP namaak-AirPods Pro van Apple heeft verkocht. Ook de proceskosten van ruim 20.000 euro zijn voor TTP. Het bedrijf geeft daar gehoor aan, maar heeft ook beraad over eventuele vervolgstappen. "We doen zelf ook nog onderzoek", besluit de advocaat.