Hans kon er niets aan doen dat hij eigen vrouw stak en krijgt behandeling
De 84-jarige Hans M. uit Geldrop is schuldig aan het neersteken van zijn vrouw (83) op hun eigen slaapkamer. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Hans M. krijgt geen celstraf, omdat hij ontoerekeningsvatbaar was tijdens de steekpartij, maar in plaats daarvan moet M. worden behandeld in een speciale kliniek voor ouderen.
Hans M. maaide vorig jaar in de nacht van 3 op 4 september wild om zich heen met een groot mes, terwijl hij op zijn 83-jarige vrouw Tiny zat. Ook probeerde hij haar te wurgen, zo oordeelt de rechtbank, die in het vonnis spreekt over een 'zwarte dag'. Tiny overleefde de aanval wel, maar haar overlijden een paar maanden later kan niet los worden gezien van de aanval door haar man, zo bleek eerder tijdens de zitting in de rechtbank in Den Bosch.
Buren hoorden die nacht een soort oerkreten uit het huis van het oudere stel komen. De politie sloeg een ruit in om binnen te komen en vond Hans M. boven op zijn vrouw in de slaapkamer met een groot vleesmes in zijn hand. Het was een bloedbad en Hans wilde niet van haar af. Hij keek met een glazige blik en de politie moest een stroomstootwapen gebruiken om hem van zijn vrouw te halen.
Aanval overleefd
Tiny had vooral op haar benen en armen snijwonden en had gevochten voor haar leven. Ze zat ook helemaal onder de blauwe plekken, maar overleefde de aanval. Na een paar dagen was ze uit het ziekenhuis, maar in de periode daarna veranderde ze van een levenslustige vrouw in een hoopje ellende door allerlei lichamelijke en geestelijke complicaties, vertelde haar dochter twee weken geleden aan de rechters. Tiny koos er uiteindelijk in november voor dat ze zo niet verder wilde leven.
Hans werd niet op de hoogte gebracht van het overlijden van zijn vrouw, met wie hij zestien jaar samen was. Hij zat sinds de aanval vast in het Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC) van de gevangenis in Vught en kon, maar mocht ook geen afscheid nemen van zijn tweede vrouw. En volgens de dochter wilde haar moeder dat ook zo, na die vreselijke nacht.
Koen Wijn en Cor Bouma bespraken deze zaak in de podcast Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank:
In de weken voor de aanval raakte Hans meer en meer in de war door de ziekte waar zijn vrouw mee kampte en de angst om het contact met zijn zoon en zijn kleinkinderen te verliezen. "Hoe moet het nou met ons", dacht hij steeds. Tiny zag de aanval helemaal niet aankomen. Ze dacht dat Hans zich over haar heen boog om haar een kus te geven, maar hij viel haar in bed aan met een mes.
Psychotische kenmerken
Deskundigen kwamen tot de conclusie dat Hans M. niet toerekeningsvatbaar was en dat de aanval op Tiny hem dus niet aangerekend kan worden. Hij had een depressieve stoornis met psychotische kenmerken en voelde zich al weken niet goed door een bloeding in de hersenen, zo zagen de deskundigen. Hans was altijd vriendelijk en in de dagen voor de aanval ook wat apathisch. In die nacht van 3 op 4 september raakte Hans echter in een extreem angstige, opgewonden toestand: een zogenaamde 'gewelddadige impulsdoorbraak'. Zijn controle viel weg en hij wist niet meer wat hij deed. Volgens deskundigen kan Hans de aanval daarom niet worden aangerekend, en de rechtbank neemt die conclusie over.
Alle partijen waren het er tijdens de zitting al over eens dat Hans niet naar de cel hoeft, maar behandeld moet worden in een kliniek die is gespecialiseerd in ouderentherapie. Na zijn behandeling moet Hans begeleid gaan wonen.
Kliniek voor ouderen
Hans M. was speciaal voor de uitspraak naar de rechtbank gekomen. Hij is een broze, oude man die langzaam naar binnen schuifelt en vriendelijk lacht naar iedereen. Hij zocht echter geen contact met zijn familie op de tribune. Als Hans M. niet in hoger beroep gaat, zal hij binnenkort van de PI Vught naar een kliniek verhuizen. Daar zullen specialisten ervoor zorgen dat Hans niet nog eens in dezelfde agressieve situatie belandt.
