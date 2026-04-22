Tiny (83) overlijdt maanden na aanval door eigen man, behandeling opgelegd

De 84-jarige Hans M. uit Geldrop is schuldig aan het neersteken van zijn vrouw (83) op hun eigen slaapkamer. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Hans M. krijgt geen celstraf, omdat hij ontoerekeningsvatbaar was tijdens de steekpartij, maar in plaats daarvan moet M. worden behandeld in een speciale kliniek voor ouderen.

Hans M. maaide vorig jaar in de nacht van 3 op 4 september wild om zich heen met een groot mes, terwijl hij op zijn 83-jarige vrouw Tiny zat. Ook probeerde hij haar te wurgen, zo oordeelt de rechtbank, die in het vonnis spreekt over een 'zwarte dag'. Tiny overleefde de aanval wel, maar haar overlijden een paar maanden later kan niet los worden gezien van de aanval door haar man, zo bleek eerder tijdens de zitting in de rechtbank in Den Bosch. Buren hoorden die nacht een soort oerkreten uit het huis van het oudere stel komen. De politie sloeg een ruit in om binnen te komen en vond Hans M. boven op zijn vrouw in de slaapkamer met een groot vleesmes in zijn hand. Het was een bloedbad en Hans wilde niet van haar af. Hij keek met een glazige blik en de politie moest een stroomstootwapen gebruiken om hem van zijn vrouw te halen. Aanval overleefd

Tiny had vooral op haar benen en armen snijwonden en had gevochten voor haar leven. Ze zat ook helemaal onder de blauwe plekken, maar overleefde de aanval. Na een paar dagen was ze uit het ziekenhuis, maar in de periode daarna veranderde ze van een levenslustige vrouw in een hoopje ellende door allerlei lichamelijke en geestelijke complicaties, vertelde haar dochter twee weken geleden aan de rechters. Tiny koos er uiteindelijk in november voor dat ze zo niet verder wilde leven.

Hans werd niet op de hoogte gebracht van het overlijden van zijn vrouw, met wie hij zestien jaar samen was. Hij zat sinds de aanval vast in het Psychiatrisch Penitentiair Centrum (PPC) van de gevangenis in Vught en kon, maar mocht ook geen afscheid nemen van zijn tweede vrouw. En volgens de dochter wilde haar moeder dat ook zo, na die vreselijke nacht.



Koen Wijn en Cor Bouma bespraken deze zaak in de podcast Misdaad Uitgelegd - In de rechtbank:

