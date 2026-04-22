Brabant door Poolse ogen: Piotr laat op TikTok de mooiste plekjes zien

Het TikTok-kanaal van de Poolse Piotr Waskowiak uit Geldrop groeit als kool. Elke week laat Piotr filmpjes zien van de mooiste plekken in Brabant. Inmiddels scoort hij tienduizenden views. "Mijn beste video was Helmond, met ruim 70 duizend views", vertelt Piotr trots. Zowel Poolse als Nederlandse kijkers zijn gecharmeerd van de filmpjes. "Het is zo mooi hier, vooral de kastelen."

Op een zonovergoten ochtend staat Piotr bij kasteel Stapelen in Boxtel. "Wat een prachtig kasteel, het lijkt een beetje gerenoveerd." Na wat heen en weer geloop neemt Piotr zijn telefoon in de hand en spreekt meerdere keren een korte zin in het Pools in. "Ik kan niet te veel ingaan op de verhalen van de plekken die ik bezoek, de filmpjes zijn natuurlijk ultrakort." De 38-jarige Pool zit zonder werk omdat zijn werkgever verhuist. "Ik had ineens veel tijd en wilde iets leuks uitproberen. Vrienden zeiden tegen me dat TikTok veel leuker was dan bijvoorbeeld Instagram." Piotr doet aan hardlopen en begon daar filmpjes over te maken. "Maar dat werkte niet zo goed."

"Het was in een keer: Boem."

Wel zag Piotr mooie plekjes tijdens zijn hardlooprondes. "Toen kwam het idee om daar filmpjes over te maken. Ik vind dat Geldrop echt heel mooi is, daar is ook een kasteel en een mooi centrum. Ik ben in Geldrop begonnen en heb een video gemaakt en dat was in één keer: boem! Veel mensen hadden gekeken. Ik had een goed thema gevonden."

Piotr post zijn filmpjes sinds februari op TikTok. "De reacties zijn heel positief. Geldrop is nu 40 duizend keer bekeken. Meestal krijg ik tussen de 30 en 70 duizend views. Ik ben positief verbaasd. Mensen zeggen: wat leuk, ik woon daar of werk daar. Nu vragen mensen of ik ook naar plekken toe ga. Kom naar Beek en Donk of ergens anders. Soms zijn plekken nog moeilijk uit te spreken voor mij", lacht Piotr. "Schijndel bijvoorbeeld, maar ik doe mijn best."

"Kleine steden hebben een eigen karakter."

Piotr hoopt dat mensen hun eigen omgeving meer gaan waarderen, en de kleinere plekken in Nederland. "Grote steden krijgen vaak aandacht. De kleine steden hebben een eigen karakter. Er zijn daar zoveel mooie dingen. Ik ben ook verbaasd dat jullie zoveel kastelen hebben, dat is wel heel uniek, denk ik." Piotr is nu dol op het kasteel van Heeswijk-Dinther. Ook wil Piotr de nodige vooroordelen de wereld uit helpen, bijvoorbeeld over Helmond. "Ik denk dat mensen geen hoge dunk hebben van Helmond. Ik ook, vroeger. Maar ik heb daar heel veel mooie plekken gezien en bezocht. En ik dacht: het is wel een mooie stad." Helmond is ook het best bekeken. Maar er stonden ook negatieve reacties onder. "Dat de mensen in Helmond niet leuk waren, maar ik vind het heel anders." Piotr verdient nog geen geld met TikTok. "Ik heb geen plan in mijn hoofd. Mijn TikTok groeit snel. Het is leuk om te zien. Misschien een samenwerking, wie weet?" Maar Piotr wordt wel vaak op de koffie uitgenodigd. "Of dat ik ergens een ijsje eet. Ik probeer ook eetgelegenheden op de plekken te bezoeken." Wil je de filmpjes van Piotr zien? Zijn account is Pioter8787.