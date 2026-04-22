Drie tieners aangehouden na beroving met steekpartij in Eindhoven

De drie jongens die dinsdagavond werden aangehouden voor een steekpartij in Eindhoven zijn 14, 15 en 16 jaar. Ze werden opgepakt nadat het slachtoffer (een 24-jarige Eindhovenaar) een goede beschrijving van de daders gaf.

Rond tien uur dinsdagavond kreeg de politie de melding van een gewelddadige beroving op het Begijnenhof in Eindhoven. Hierbij werd de 24-jarige Eindhovenaar gestoken. Hij werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Wat zich precies heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht door de politie. Omdat het slachtoffer een goede beschrijving gaf, konden snel drie verdachten worden aangehouden. Het gaat om twee jongens van 14 en 15 jaar uit de gemeente Overbetuwe en een 16-jarige jongen uit Eindhoven. Zij zitten nog vast.