Namaak-AirPods uit handel: met deze tips herken je namaakproducten

Het bedrijf TTP Concept In Style uit Mierlo moet stoppen met de verkoop van nagemaakte Apple AirPods Pro. De draadloze oortjes kregen zonder toestemming het Apple-merk en werden doorverkocht aan Action, Sligro en AH Voordeelshop. Babs van der Staak van de Consumentenbond snapt wel dat mensen hierin zijn getrapt. Ze heeft daarom tips hoe je namaakproducten kunt herkennen.

"Maar het is niet zo dat je deze AirPods voor een tientje kocht. Het is nog steeds een behoorlijk bedrag. Als het íets goedkoper is dan normaal gaan er bij consumenten vaak niet direct alarmbellen af", vertelt Van der Staak.

Bij de drie bekende winkels werden de oortjes met flinke korting aangeboden . Zo verkocht Sligro de oortjes tegen een actieprijs van 129 euro, 90 euro goedkoper dan 'normaal'.

Ook de winkels waar de oortjes verkocht werden, maken volgens haar dat consumenten weinig twijfels hadden. "Het zijn winkels die iedereen kent en waar mensen dagelijks producten kopen. Ik snap dan dat je denkt: daar kan ik prima iets kopen."

Maar wanneer moeten er dan wel alarmbellen gaan rinkelen? De consumentenbond is heel duidelijk: "Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook." Met deze tips kun je namaakproducten herkennen:

Check de prijs van het product

Vergelijk de prijs van een product met de adviesprijs op de website van het merk of de leverancier. Vergelijk de prijs ook met bekende warenhuizen of webshops of via een vergelijkingssite.

Let op de verpakking

Een namaakproduct verraadt zich soms door een eenvoudige of goedkope verpakking, ontbrekende logo’s of echtheidskenmerken of spelfouten op de doos of handleiding.

Check de reviews

Google op de naam van de verkoper of webwinkel in combinatie met het zoekwoord reviews, ervaring of klacht. Kijk op internetfora of er over de verkopende partij wordt geklaagd.

Kijk of er keurmerken zijn

Controleer of een webwinkel is aangesloten bij een keurmerk via de website van de webwinkel en op de website van het keurmerk zelf.

Lees de advertentie goed door

Bekijk de omschrijving van het product goed. Staat er expliciet dat het om een merkproduct gaat? Of wordt er gesproken over een 'replica'? Soms wordt het merk wel genoemd, bijvoorbeeld ‘geschikt voor Apple’, maar er wordt dan niet gezegd dat het om het origineel gaat.

Herken echt van namaak

Het verschil tussen echt en nep is soms moeilijk te zien. Zorg dat je vooraf weet waar je op moet letten. Doe bijvoorbeeld onderzoek op de website van de producent, google op echtheidskenmerken of kijk op gespecialiseerde websites hoe je nepproducten herkent.

Sligro zegt niet te weten dat de oortjes nep waren. De Veghelse groothandel is druk bezig om alle Apple AirPods Pro uit de markt te halen.

Ook TTP uit Mierlo was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. De oortjes werden aan TTP verkocht door de Nederlandse leverancier Electronics Empire. Volgens de advocaat van TTP verklaarde die partij dat de oortjes refurbished (opgeknapt) waren en hier verkocht mogen worden. Het Mierlose bedrijf wacht het onderzoek van de leverancier af.