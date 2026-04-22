Malieveld-rellen: man (22) uit Rucphen moet maanden de cel in

Een 22-jarige man uit Rucphen is woensdag veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, voor zijn aandeel in de Malieveld-rellen van september vorig jaar in Den Haag. Een man uit Oss (23) kreeg drie maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur.

Op 20 september liep een anti-immigratieprotest op het Malieveld in Den Haag volledig uit de hand. Bij het protest zochten relschoppers de confrontatie met de politie en gooiden ze met stenen. In het centrum van Den Haag werd een politieauto in brand gestoken en werden ruiten ingegooid van het partijkantoor van D66. Stenen naar politie gooien

De 22-jarige man uit Rucphen gooide op het Malieveld met stenen naar de politie, maar trok daarna ook met een groep relschoppers de binnenstad van Den Haag in. Daar gooide hij een steen naar het partijkantoor van D66 en gooide hij een ruit in van een gebouw op het Plein.