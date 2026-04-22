Malieveld-rellen: man (22) uit Rucphen moet maanden de cel in
Een 22-jarige man uit Rucphen is woensdag veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, voor zijn aandeel in de Malieveld-rellen van september vorig jaar in Den Haag. Een man uit Oss (23) kreeg drie maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur.
Op 20 september liep een anti-immigratieprotest op het Malieveld in Den Haag volledig uit de hand. Bij het protest zochten relschoppers de confrontatie met de politie en gooiden ze met stenen. In het centrum van Den Haag werd een politieauto in brand gestoken en werden ruiten ingegooid van het partijkantoor van D66.
Stenen naar politie gooien
De 22-jarige man uit Rucphen gooide op het Malieveld met stenen naar de politie, maar trok daarna ook met een groep relschoppers de binnenstad van Den Haag in. Daar gooide hij een steen naar het partijkantoor van D66 en gooide hij een ruit in van een gebouw op het Plein.
De man hielp ook mee met het vernielen van het toegangshek tot het bouwterrein rond het Binnenhof. De rechter veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan D66 en enkele agenten.
Ossenaar werd herkend op tv
De man uit Oss werd een paar dagen na de rellen op televisie herkend door iemand die het journaal keek. Daar was te zien hoe een aantal relschoppers een in brand gestoken politieauto optilde en op het dak draaide. De getuige herkende meteen het gezicht van de Ossenaar en tipte de politie.
De rechter veroordeelde de Ossenaar tot drie maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur.
In februari werd een man uit Someren al veroordeeld voor zijn aandeel in de rellen op het Malieveld. Ook werden mannen uit Eindhoven en Helmond aangehouden. Zij moeten later nog voor de rechter verschijnen.