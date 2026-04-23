Rondje lopen zonder te verdwalen: zorgcentrum opent dementievriendelijk pad

Bij zorglocatie De Kerkebogten in Eersel is woensdag een wandelpad geopend dat iets ogenschijnlijk eenvoudigs mogelijk maakt: naar buiten gaan om een rondje te lopen, even de benen strekken. Voor bewoners met dementie is dit allerminst vanzelfsprekend. Dwalen ligt op de loer. Het nieuwe pad is zo ingericht dat het houvast biedt, zonder te beperken. En dat is van grote waarde voor de tachtig bewoners van het zorgcentrum.

Rondom de Kerkebogten in Eersel leidt het vijfhonderd meter lange pad naar een mooi stukje natuur aan de rand van het dorp. Daarbij wandel je ook langs de kinderboerderij waar kipjes in het zand schuiven en de geiten je loom kauwend aanstaren. Felblauwe vergeet-me-nietjes (het symbool van dementie) die op de stoeptegels staan, leiden de mensen de juiste kant op. "Het is een plek die uitnodigt om te bewegen, te ontmoeten en mee te blijven doen in de samenleving", zegt Miriam Houben, directeur bij Zorg in Oktober, waar de Kerkebogten onderdeel van is. "Ook hopen we dat het pad voor een stukje vrijheid zorgt voor de bewoners."

De onthulling van het dementievriendelijke wandelpad in Eersel (foto: Karin Kamp).

Het voetpad werd feestelijk geopend met de onthulling van een bord, zoete koek en een fles bubbels. Veel bewoners en familieleden proostten met een glaasje, net als het personeel van de zorginstelling, initiatiefnemers en buurtbewoners. Daarna maakte iedereen, sommigen met een rollator of warm onder een dekentje in de rolstoel, een ommetje.

Een glaasje champagne bij de feestelijke opening van het wandelpad (foto: Karin Kamp).

De 82-jarige Sjaak woont sinds een klein jaar in het zorgcomplex en gaat er dagelijks te voet op uit. Dat kan prima, hij is nog steeds gezond van lijf en geest. Het wandelpad vindt hij een enorme uitkomst. "Zeker voor de oudjes", zegt hij. "Vorige week nog zag ik een man een beetje verloren bij het gebouw staan. Ik vroeg of er iets scheelde en hij zei dat hij de weg naar zijn kamer niet meer kon vinden. Toen heb ik hem geholpen."

Zelf komt Sjaak uit Bergeijk, dat dorp kent hij op zijn duimpje. "Maar daar kom ik niet meer, hoor. Kijk, zo weten ze waar ik ben", zegt hij terwijl hij de mouw van zijn trui opstroopt en de tracker om zijn pols laat zien. Lieve Bouw, die bij de Kerkebogten werkt, is enorm trots dat het idee dat ooit op papier ontstond nu een feit is. Ze ziet hoe de bewoners opbloeien. "We hebben hier een meneer die heel graag naar buiten gaat, maar dat kon alleen als zijn familie op bezoek kwam, zo'n één tot twee keer per week. Hij kent de weg hier niet en verdwaalde regelmatig", vertelt ze. "Nu gaat hij vier keer per dag naar buiten, en dan loopt hij de vergeet-me-niet-route wel tien keer, want dat was hij vroeger gewend: kilometers lopen."

"Het gaat om eigen regie en eigenwaarde."

Wethouder Eric Beex noemt het initiatief waardevol, juist omdat het raakt aan iets fundamenteels: mee blijven doen. Met een moeder van 97, bij wie het geheugen langzaam minder wordt, maakt hij van dichtbij mee wat dat betekent. Eigen regie en eigenwaarde, daar draait het volgens hem om. “Ik neem haar bijvoorbeeld mee naar het tuincentrum, zodat ze zelf plantjes kan uitzoeken en afrekenen, met haar eigen portemonnee. Het nieuwe wandelpad past in diezelfde gedachte: ruimte geven waar het kan, ondersteunen waar nodig."

Stoeptegels met vergeet-me-nietjes geven de route aan (foto: Karin Kamp).