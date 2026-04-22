Rechter geeft bank gelijk: oud PSV-directeur moet 1,5 miljoen terugbetalen

Voormalig PSV-directeur Fons Spooren moet 1,5 miljoen euro terugbetalen aan de Rabobank. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant woensdag bepaald. Eerder ontsnapte de zakenman uit Netersel nog aan een privéfaillissement, maar nu is het geduld van de bank op.

Meerdere schuldeisers vertelden destijds dat zij geld aan hem leenden en nooit meer terugkregen. Ook PSV-voorzitter Harry van Raaij verloor duizenden euro’s aan zijn vroegere vertrouweling, omdat leningen niet werden terugbetaald.

Na zijn gedwongen vertrek bij PSV in 2003, omdat hij veroordeeld werd voor ontucht met minderjarige jongens, stapelden de financiële problemen zich op voor Spooren. In 2019 dreigde de voormalig commercieel directeur al failliet te gaan.

Faillissement voorkomen

Toch wist Spooren het privéfaillissement in 2019 te voorkomen. Volgens hem doordat de Rabobank hem 105.000 euro zou hebben betaald om te voorkomen dat hij failliet werd verklaard.

Als zij dat destijds niet hadden gedaan, was Spooren nu al lang van zijn schulden af geweest door gebruik te maken van de schuldsanering (WSNP). Volgens de zakenman heeft Rabobank hiermee dan ook zijn zorgplicht geschonden, een plicht die banken hebben om klanten te behoeden voor onverantwoorde financiële beslissingen.

Niet terugbetaald

Rabobank kan echter niets terugvinden in haar systemen van deze betaling en ook de rechtbank gaat er niet in mee dat de bank zijn zorgplicht heeft geschonden. Rabobank stelt dat zij meerdere leningen en kredieten hebben verstrekt aan Spooren en deze later hebben opgezegd, omdat er niet genoeg rente en aflossing werd betaald. De bank eiste het volledige bedrag van ruim 1,4 miljoen euro terug.

De rechtbank gaat niet mee in het verweer van Spooren en stelt Rabobank volledig in het gelijk. Daarom moet de oud-directeur de schuld van bijna 1,5 miljoen, inclusief rente, en de proceskosten van meer dan 16.000 euro terugbetalen.