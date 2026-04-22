Meer jongeren in Tilburg betrokken bij mishandelingen: politie onderzoekt

De politie wil weten of het klopt dat er steeds vaker jongeren in Tilburg betrokken zijn bij mishandeling. Ze krijgen daar de laatste tijd meerdere signalen van binnen. Het gaat dan om aangiften, meldingen en video’s die online rondgaan. De politie is daarom een onderzoek gestart.

Signalen stromen binnen Omdat het vaak gaat om losse meldingen, filmpjes en informatie die via via binnenkomt, is er nog geen duidelijk totaalbeeld van wat er precies speelt in de stad. Wel is er in ieder geval één recente mishandeling bekend. “We krijgen via via informatie en ook filmpjes van incidenten die zijn vastgelegd”, zegt de woordvoerder van politie. Het filmen van dit geweld gebeurde ook op 10 december 2025 in Tilburg, waarbij vier minderjarige meisjes uit de stad betrokken waren bij een mishandeling aan de Reeshofweg. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en het incident werd gefilmd en later online verspreid.

De politie maakt zich zorgen over jongerengeweld in het centrum van Tilburg. Volgens een woordvoerder van het korps Zeeland-West-Brabant is er nog geen volledig beeld van wat er precies speelt, maar worden de signalen wel serieus genomen.

De politie benadrukt dat het op dit moment nog niet mogelijk is om harde conclusies te trekken over een mogelijke stijging of een vast patroon. Daarvoor is er nog te weinig harde informatie in de vorm van aangiftes en geregistreerde zaken.

Niet iedereen meldt zich

De politie ziet dat mensen die iets hebben gezien of meegemaakt zich niet altijd melden. Dan kan komen doordat zij zich schamen, twijfelen, het niet ernstig genoeg vinden of niet goed weten wat ze moeten doen.

Daarnaast is er ook een verschil tussen een melding en een aangifte: een aangifte wordt officieel geregistreerd en kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek, terwijl een melding vooral informatie is die de politie helpt om signalen op te vangen en patronen te herkennen. Juist via die meldingen krijgen agenten ook beter zicht op bepaalde locaties en situaties in de stad.

Toch benadrukt de politie dat juist die meldingen belangrijk zijn om goed zicht te krijgen op wat er speelt. Mensen worden opgeroepen om zich te melden als zij iets hebben gezien of meegemaakt. Zo wil de politie een beter beeld schetsen van de situatie en onderzoeken wat er precies aan de hand is.

Oproep van de politie

Via Instagram doet de politie een oproep om melding te doen van mishandeling. Ook wordt gewaarschuwd voor het verder verspreiden van beelden van incidenten. “Zie je beelden van dit soort situaties online? Deel die niet verder. Dat kan schadelijk zijn voor het slachtoffer en helpt de situatie niet.”