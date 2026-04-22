Boetes en gebiedsverboden voor nepklusjesmannen in Etten-Leur

Nepklusjesmannen die mensen voor kleine klussen bedragen van twintig tot wel duizend euro lieten betalen in Etten-Leur en omgeving, hebben boetes en tijdelijke gebiedsverboden gekregen. De mannen deden zich voor als klusjesmannen van een schoonmaakbedrijf.

Ze belden bij mensen aan en boden goedkoop werk aan, maar lieten de prijs tijdens of na de klus flink oplopen .

De drie mannen van 22, 34 en 38 jaar uit Ierland waren al eerder door de politie gewaarschuwd, maar gingen toch door met hun illegale praktijken. Na meerdere meldingen van buurtbewoners werden ze opnieuw betrapt.

De mannen hebben een bekeuring en een tijdelijk gebiedsverbod gekregen, meldt de politie op sociale media.