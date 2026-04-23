Voor zevende keer dixi in brand in Breda

Een mobiel toilet, ook wel bekend als 'dixi', is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen in Breda. Het is voor zover bekend het zevende exemplaar dat vlam vat in ruim een maand tijd in Breda.

De brand in de dixi aan de Veldekestraat werd gemeld rond tien voor half vijf. De brandweer was snel ter plaatse en wist te voorkomen dat het toilet in vlammen opging. De politie arriveerde kort daarna en is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. Vorige maand werden in totaal al zes dixi's in brand gezet in Breda. De politie zag toen geen verband tussen de brandstichtingen en deed verder geen onderzoek. Na deze brand wordt opnieuw bekeken of er wel degelijk een verband is.