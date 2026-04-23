Van Gerwen nog altijd op Nederlandse dartstroon, maar het is alarmfase één
Drie majors. Dat is de magere oogst van Michael van Gerwen de afgelopen drie jaar in het mondiale darten. Mager, omdat Van Gerwen in zijn productiefste jaar, een decennium geleden, drie keer zoveel grote televisietoernooien won.
Op de wereldranglijst is de darter uit Vlijmen al sinds januari niet meer de beste Nederlander. Hij staat vierde, direct achter Gian van Veen uit Andel. Donderdagavond komen beide Nederlanders in actie in speelronde 12 van de Premier League.
Maar die Premier League is van ondergeschikt belang voor Van Gerwen (36). Als hij het dit jaar namelijk helemaal laat afweten, dan is een plekje bij de top 20(!) van de wereld serieus in gevaar. Het is alarmfase één, schrijft de NOS.
Succesvolste Nederlander met 150 titels
Van Gerwen realiseert zich dat terdege, maar relativeert even eenvoudig. "Ik zie mezelf nog steeds als de nummer één van Nederland", grijnst hij. Van Veen is het roerend met hem eens: "Ik moet nog heel veel titels winnen om Michael definitief te passeren."
Dat Van Gerwen nog altijd als beste darter van Nederland wordt beschouwd, is niet gek. Van Gerwen pakte sinds de start van zijn carrière bij de PDC in 2007 ruim 150 titels, waarvan 48 majors. Daarmee is hij veruit de succesvolste Nederlandse darter aller tijden.
Maar de dalende trend is goed zichtbaar. "Dat ik een klotejaar heb gehad vorig jaar, dat mag duidelijk zijn", vertelt Van Gerwen, doelend op de echtscheiding die daaraan ten grondslag lag.
Tot tranen toe geroerd
Toch was niet alleen 2025 sportief gezien ondermaats. In 2024 won Van Gerwen bijvoorbeeld helemaal geen major en het jaar daarvoor schreef hij alleen non-rankingtoernooien als de Premier League en de World Series Finals op zijn naam. Toernooiwinsten die niet meetellen voor de wereldranglijst.
Zijn laatste winst van een zogeheten 'rankingmajor' dateert van november 2022, de Players Championship Finals. Een destijds ontketende Van Gerwen gooide toen een negendarter en een 170-finish in de finale en tilde tot tranen toe geroerd de trofee boven zijn hoofd.
Luke en Luke
Ook het veranderende dartslandschap speelt een rol in het feit dat Van Gerwen er steeds minder aan te pas lijkt te komen in het mondiale dartscircuit. Naast de opkomst van beide Lukes - Luke Humphries en met name Luke Littler - zijn steeds meer darters in staat om grote toernooien op hun naam te schrijven. De concurrentie is moordend.
Neem Van Veen als voorbeeld. Hij won vorig jaar het EK en wordt nu ook als 'majorwinnaar' aangekondigd. Van Gerwen staat er niet raar van te kijken dat hij door zijn jonge landgenoot is ingehaald op de wereldranglijst.
Van Veen haalde begin januari bovendien de WK-finale en sprong dankzij bijna een half miljoen euro aan prijzengeld van plaats tien naar de top drie op de wereldranglijst. "Vooral het prijzengeld op het WK is zo hoog, waardoor je automatisch grotere verschillen krijgt", haalt Van Gerwen zijn schouders op.
Niet verder zakken
"Ik denk dat ik het de afgelopen twee jaar, zeker op de rankingtoernooien, beter heb gedaan dan Michael", vindt Van Veen. Van Gerwen knikt. Voor hem is het bittere noodzaak om niet verder te zakken, want hoewel hij de afgelopen jaren al continu als 'cruciaal' heeft bestempeld, is 2026 dus écht van wezenlijk belang.
"De ranking gaat over twee jaar, dus als je het ene jaar geen klote hebt gepresteerd, dan zal je het andere jaar er moeten staan. Het najaar wordt heel belangrijk voor mij", zegt Van Gerwen. Daarbij doelt hij op de rankingmajors die zich vanaf eind september in rap tempo opvolgen.
Vliegt van Gerwen er in die toernooien vroeg uit, dan bestaat de kans dat hij naast Van Veen ook landgenoten Danny Noppert, Wessel Nijman en Jermaine Wattimena voorbij ziet schieten. Sterker nog, hij zou zomaar uit de top 20 van de wereld kunnen duikelen. Van Gerwen-onwaardig, erkent hij zelf ook.