Van Gerwen nog altijd op Nederlandse dartstroon, maar het is alarmfase één

Drie majors. Dat is de magere oogst van Michael van Gerwen de afgelopen drie jaar in het mondiale darten. Mager, omdat Van Gerwen in zijn productiefste jaar, een decennium geleden, drie keer zoveel grote televisietoernooien won.

Op de wereldranglijst is de darter uit Vlijmen al sinds januari niet meer de beste Nederlander. Hij staat vierde, direct achter Gian van Veen uit Andel. Donderdagavond komen beide Nederlanders in actie in speelronde 12 van de Premier League. Maar die Premier League is van ondergeschikt belang voor Van Gerwen (36). Als hij het dit jaar namelijk helemaal laat afweten, dan is een plekje bij de top 20(!) van de wereld serieus in gevaar. Het is alarmfase één, schrijft de NOS. Succesvolste Nederlander met 150 titels

Van Gerwen realiseert zich dat terdege, maar relativeert even eenvoudig. "Ik zie mezelf nog steeds als de nummer één van Nederland", grijnst hij. Van Veen is het roerend met hem eens: "Ik moet nog heel veel titels winnen om Michael definitief te passeren." Dat Van Gerwen nog altijd als beste darter van Nederland wordt beschouwd, is niet gek. Van Gerwen pakte sinds de start van zijn carrière bij de PDC in 2007 ruim 150 titels, waarvan 48 majors. Daarmee is hij veruit de succesvolste Nederlandse darter aller tijden. Maar de dalende trend is goed zichtbaar. "Dat ik een klotejaar heb gehad vorig jaar, dat mag duidelijk zijn", vertelt Van Gerwen, doelend op de echtscheiding die daaraan ten grondslag lag.