'Ze rijden hier zo snel': tien minuten wachten om deze weg over te steken

De vrachtwagens denderen voorbij en mensen moeten bijna schreeuwen om er bovenuit te komen. Bij de dorpen Vlierden en Ommel liggen twee hele gevaarlijke plekken waar fietsers, voetgangers en auto’s de drukke provinciale weg N279 moeten oversteken. Al jaren wordt er gepraat over een aanpak, maar ieders geduld wordt nog lang op de proef gesteld: pas in 2029 lijkt er lucht te komen. Wel hoopt de provincie in het najaar een tussenmaatregel te kunnen nemen op één van de plekken.

Paul Willems woont in de Helmondse wijk Brouwhuis en gaat graag wandelen in de bossen bij de N279. En dus steekt hij drie keer in de week over bij de oversteek bij de Rijntjesdijk. “Het is hier heel gevaarlijk. Ik heb nog tijd om te wachten, maar met scholieren zie ik het vaak nog maar nét goed gaan. Als er een auto aankomt, schieten ze nog snel even de weg over.” Paul houdt zijn hart dan vast. En vaak wordt ook zijn geduld op de proef gesteld. “Ik wacht hier gemiddeld tussen de zeven en tien minuten. Ik denk dat er al meer dan tien jaar gepraat wordt over een aanpak.” De provincie geeft aan dat er in 2008 de eerste plannen waren om de oversteken beter te maken. Maar dat was onderdeel van andere plannen, die steeds werden afgeschoten.

De provinciale weg, die tussen Asten en ’s-Hertogenbosch loopt, moet helemaal vernieuwd worden. Maar dat gaat niet erg vlot. Zo veegde de Raad van State plannen voor de weg in 2021 van tafel. De provincie hoopt de weg nu in 2030 aan te pakken, maar de oversteken komen dus iets eerder aan de beurt, in 2029.

De oversteek bij de Rijntjesdijk wordt niet alleen door scholieren gebruikt, ook toerfietsers komen er graag. De toerclub uit Mierlo bijvoorbeeld. “Wij zijn nog in staat om het verkeer goed in te schatten”, vertelt een van hen, terwijl de groep net de weg is overgestoken. “En we zijn snel. Maar het is hier heel gevaarlijk als je wat ouder bent en met je normale fiets wilt oversteken. Ik bibber bij de oudere fietsers.”

"Moeilijk om afstand tot auto's in te schatten."

Voor toeristen zijn de oversteken ook een hele toer. Een echtpaar uit Amersfoort staat deze middag bij de oversteek te dubben. “Na deze dan? Nee, nu komt het verkeer weer van de andere kant. Wat gevaarlijk zeg.” Ook Annie van Rijt-Van der Kant uit Vlierden heeft stress, ook al is ze bekend op de plek. “Ik ben heel voorzichtig. Mijn man durft sneller over te steken dan ik. Het is hier moeilijk om de afstand tot de auto’s in te schatten. Sommige automobilisten rijden hier zo hard. Ik vind het verschrikkelijk.” Daar komen een moeder en dochter even later achter. Moeder weet net de weg over te komen, maar haar dochter redt maar één rijstrook en moet midden op de weg stil blijven staan. Gelukkig komt ze veilig aan de overkant, omdat auto’s afremmen. “Dit is echt een gevaarlijke weg”, zucht ze. Een groep van drie dames wil ook oversteken, maar de angst valt van de gezichten af te lezen. “Het is zo lastig omdat het verkeer van twee kanten komt, er zou hier een tussenberm of vluchtheuvel moeten zijn. Maar je zal dan maar tussen vrachtwagens op beide rijstroken komen te staan”, verzucht één van hen.

Dit echtpaar uit Apeldoorn probeert de N279 over te steken.