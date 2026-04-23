Dip in de drugswereld? Maar of de vlag uit kan, is nog maar de vraag

Minder wietkwekerijen, minder drugslabs en minder dumpingen in onze provincie dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het 'nationaal overzicht drugslocaties' dat de politie donderdag presenteerde. Maar of de vlag ook uit kan, is de vraag. Het lijkt zich te verplaatsen naar andere provincies en buurlanden. Dus die zitten nu met de problemen.

Ooit leek Brabant wel de wietschuur van ons land. Begin deze eeuw waren er jaren dat er meer dan 1600 wietkwekerijen opdoken in onze provincie. Het topje van de ijsberg: er moesten er tienduizenden zijn, zo waren de inschattingen. In 2025 ontmantelde de politie landelijk 759 kwekerijen. Daarvan zaten er 138 in de regio's Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant. Een laagterecord in misschien wel veertig jaar. Een kleine hoofdrol in de wietwereld lijkt er nog wel voor de regio Zeeland-West-Brabant. De meeste geruimde stekkerijen - twaalf namelijk - zaten daar verstopt.

Import

Waarom er steeds minder kwekerijen opduiken? In ieder geval door de lage prioriteit en politiecapaciteit binnen regionale eenheden. En wat ook meespeelt: er is meer import. Vorig jaar nam de douane 65.000 kilo in beslag, vooral uit de VS, Canada en Thailand. Legale wiet daar, illegaal hier. Misschien speelt de wietproef ook een bescheiden rol, want er is minder illegale aanvoer nodig. Maar het is gissen, want de wietproef is relatief beperkt.

Brabant onder de Radar

Drugslabs

Voor wat betreft het aantal drugslabs was vorig jaar al duidelijk dat het er veel minder waren, dit na een jarenlange stijging. Het eindcijfer staat nu op 24 in Brabant (landelijk 142). Zuid-Holland is koploper met 37 labs. Noord-Holland komt met 25 labs op een tweede plek en dat is meer dan normaal. In 'Holland' zagen ze vooral veel coke- en heroïnelabs. Opvallend ook dat Friesland van 2 naar 6 labs ging.

"Criminele organisaties lijken zich in 2025 meer te hebben gemanifesteerd in andere delen van Nederland dan traditioneel in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg", schrijft de politie. Opslag en dumpingen

Ook het aantal opslagplaatsen daalde. In Brabant waren dat er 15 (landelijk 87) Zuid- Holland gaat aan kop met het dubbele aantal. Het aantal drugsdumpingen is fors gedaald, naar 34 in Noord-Brabant. Landelijk waren dat er 117. Brabant telt de meeste dumpingen van vaten en jerrycans en soms een lozing. Maar het is een fractie van het aantal dumpingen van vroeger. Die daling is logisch te verklaren. Minder labs betekent simpelweg minder afval. Bovendien zijn de labs over het algemeen wat kleiner dan anders en minder industrieel. Een andere trend is dat criminelen afval ook vaak opslaan bij de labs. Chinese chemicaliën

De 'productiedip' diende zich in 2025 al vroeg aan in het hele land, vooral in de MDMA (xtc) en crystal meth, maar ook amfetamine (speed). Experts hebben wel een verklaring. Veel chemicaliën komen uit China. Maar de Chinese overheid heeft in september 2024 de wetgeving aangescherpt, waardoor er geen grondstoffen konden worden geleverd en de voorraden in Europa opraakten. Er speelt nog wat anders. In Duitsland en Spanje zien ze meer drugslabs opduiken, net als in België waar ze er ook vaak de Brabantse drugskoks bij krijgen. "Criminele organisaties lijken hun activiteiten te hebben uitgebreid naar het buitenland. Er is dus sprake van 'productie elders', wat impliceert dat die landen aantrekkelijk zijn om criminele activiteiten op te zetten en uit te voeren", schrijft de politie. Of dat ook betekent dat de drugskoks klaar zijn met Nederland (en Brabant) is zeer de vraag. Omroep Brabant maakte eerder een video over het opruimen van giftig drugsafval:

