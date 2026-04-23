'5800 euro? Krijg je daar een auto bij?' Huurappartement maakt tongen los

Een appartement met een huurprijs van 5800 euro per maand is het gesprek van de dag in het Bossche Paleiskwartier. "Krijg je daar een auto bij dan?" Voorbijgangers schrikken als ze horen wat de woning van slechts 78 vierkante meter moet kosten.

"Je maakt een geintje?" Saskia en Petra zijn op weg naar de sportschool als ze even stoppen voor het nieuwe appartementencomplex Palazzo. "Mooie stenen, prachtige kleuren." Ze zijn onder de indruk van het gloednieuwe gebouw en zouden er best willen wonen. Tot ze de huurprijs horen. "Dat is veel meer dan mijn salaris, dus helaas", zegt Saskia. Petra moet lachen. "Ik woon nu gratis." Haar hypotheek is afbetaald. Stefan vindt de nieuwe appartementen ook geweldig, maar valt stil bij het horen van de gevraagde huurprijs. "Ik denk dat ik maar gewoon in mijn eigen appartement blijf. Ik betaal 1200 euro voor 90 vierkante meter." Marmeren trap

De eerste bewoners van het complex kregen eind 2025 de sleutel. Naast 135 koopappartementen zijn er ook 63 sociale huurwoningen en een aantal appartementen in de vrije sector. "Voor een sociale huurwoning van 42 vierkante meter betalen de meeste bewoners 682 euro huur per maand", laat een woordvoerder van woningcorporatie Brabant Wonen weten. Flink minder dan de huur die nu gevraagd wordt voor een appartement van 78 vierkante meter in hetzelfde complex. "Maar wij zitten dan ook in een heel ander segment."

De koopappartementen beschikken over een grote gezamenlijke binnentuin op de eerste verdieping, die je bereikt via een grote marmeren trap. De benedenverdieping staat nog leeg. Daar moet horeca komen. Met terrassen aan de 'Hofvijver' die pal voor de ingang ligt. Naar uitbaters wordt nog gezocht. De gemeente Den Bosch wil op termijn jaarlijks twintig evenementen organiseren op het Residentieplein voor de deur. Een bewoonster van een van de koopappartementen moet hard lachen om de huurprijs die nu gevraagd wordt voor het appartement dat exclusief aan expats wordt aangeboden. "Niet normaal toch?" De toekomstige bewoner krijgt er een volledig ingericht 4-kamer appartement met parkeerplaats voor terug, althans zijn baas dan. Doelgroep van de verhuurder zijn bedrijven die expats willen huisvesten.

Appartement te huur voor 5800 euro in Palazzo Den Bosch (foto: Ruud Ritzen). Het gaat niet om het appartement op de foto.












