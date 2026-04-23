Demonstratie ouderen heeft resultaat: koude flat wordt eindelijk aangepakt

Voor meerdere bewoners van de Odiliaflat in Uden was afgelopen winter er eentje om snel te vergeten. Door problemen met de verwarming zaten zij letterlijk in de kou of was het juist te warm in hun appartementen. Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden begonnen, tot grote opluchting van de ouderen.

Een halfjaar later wordt er volop gewerkt in de Odiliaflat. Er worden nieuwe leidingen aangelegd en er komen ook nieuwe radiatoren en radiatorkranen. “Het heeft echt geholpen. Ze zijn nu volop bezig met de renovatie. Hopelijk zitten we er de komende winter warm bij”, laat bewoner Tonny van Hees weten.

Een groep ouderen trok in november lopend en met rollators en scootmobielen vanuit hun complex in het centrum van Uden naar woningcorporatie Area. Uit protest omdat er al jaren problemen waren met de verwarming. Bij Area gingen ze in gesprek met de directeur, die beterschap beloofde.

Na een grondige inventarisatie bleek de situatie per appartement te verschillen. De ene woning was koud, terwijl andere juist te warm waren. Dat kwam door meerdere technische problemen. Sommige radiatoren werkten niet omdat er vuil in het systeem zat. Ook moesten in een aantal woningen kleppen worden vervangen, maar deze waren tijdelijk moeilijk te krijgen.

Daarnaast zorgt het gebruikte systeem ervoor dat de warmte niet tussen alle woningen even goed wordt verdeeld. Tot slot bleek de huidige kamerthermostaat niet altijd goed te werken voor de bewoners en was deze niet voor iedereen makkelijk in gebruik.

Bewonerscommissie opgericht

Behalve de werkzaamheden is een tweede uitkomst van de protesten de oprichting van de bewonerscommissie. Samen met die groep heeft Area twee zogeheten zorgwoningen compleet ingericht. “Bewoners kunnen ervoor kiezen om in hun eigen woning te blijven tijdens de werkzaamheden. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om vijf dagen in een rustwoning te verblijven, of bijvoorbeeld alleen overdag”, zegt een woordvoerder van de woningcorporatie.

Van Hees zit ook in het bewonersoverleg en ze is blij met de aanpak. “Area doet heel erg haar best dus we hebben er vertrouwen in.” Ook is ze te spreken over de waardebonnen die de woningcorporatie uitdeelt als waardering voor de actieve betrokkenheid van de bewoners. Daarmee konden ze met Pasen een kopje koffie met een gebakje krijgen.

Ook krijgt iedere bewoner een klusbudget van tweehonderd euro voor kleine werkzaamheden in huis die nodig zijn door de aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van gordijnen, vloerbedekking of het plaatsen van een hordeur.

Kosten twee miljoen euro

De kosten voor het vervangen van de leidingen en radiatoren lopen richting de twee miljoen euro. Deze kosten waren al begroot voor dit jaar en worden gedragen door Area. Bewoners gaan dus niet meer huur betalen. "We hebben er goede hoop op dat het gasverbruik voor de bewoners zal dalen. Hopelijk stijgen de gasprijzen niet te veel door de toestand in de wereld”, zegt de woordvoerder.