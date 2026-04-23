NAC vecht paspoortkwestie uit voor de rechter: kort geding live te zien

Het kort geding dat NAC Breda heeft aangespannen tegen voetbalbond KNVB is dinsdag vanaf 09.00 uur te volgen via een livestream. Dat meldt de rechtbank Midden-Nederland. In de rechtbank in Utrecht is beperkt plek voor publiek.

"De zitting wordt uitgezonden via een livestream op rechtspraak.nl, vanwege de publieke belangstelling rond deze zaak en omdat de rechtbank belang hecht aan de openbaarheid. Op deze manier zorgt de rechtbank ervoor dat mensen het kort geding overal kunnen volgen", aldus de rechtbank.

Veelbesproken paspoortkwestie

NAC stapte naar de rechter na het besluit van de aanklager betaald voetbal en het competitiebestuur betaald voetbal van de KNVB in de veelbesproken paspoortkwestie. NAC wilde dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ongeldig zou worden verklaard of overgespeeld zou worden omdat Dean James meedeed. James zou als international van Indonesië mogelijk het Nederlanderschap zijn verloren en zo geen werkvergunning hebben.

Toen de zaak rond James naar buiten kwam, besloten diverse clubs genaturaliseerde Surinamers of Indonesiërs tijdelijk niet op te stellen. De aanklager betaald voetbal besloot James niet te straffen en wees op de onwetendheid van spelers en clubs. Het competitiebestuur liet de uitslag van 6-0 staan.

Degradatienood

NAC verkeert in degradatienood en staat op de voorlaatste plaats. Mochten de Bredanaars in het gelijk worden gesteld en de wedstrijd wordt ongeldig verklaard en moet worden overgespeeld, is de kans groot dat ook andere Eredivisieclubs naar de rechter stappen. "Het is op dit moment niet met zekerheid te zeggen wanneer de rechtbank uitspraak doet in het kort geding. Dit wordt duidelijk tijdens de zitting", aldus de rechtbank.

De rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) behandelt dinsdag 28 april 2026 vanaf 09.00 uur het kort geding tussen voetbalclub NAC Breda en de KNVB. De zitting wordt uitgezonden via een livestream op rechtspraak.nl. Er is beperkt plek voor publiek in de rechtbank.