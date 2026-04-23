'Dierenmishandeling': OM eist werkstraf voor gebruik veeprikker op varkens

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tot 180 uur werkstraf voor twee medewerkers van Brabantse veevervoerders. Zij gebruikten tijdens transporten een veeprikker op varkens, een soort stroomstootapparaat voor dieren, en zouden daarmee de beesten hebben mishandeld.

Videobeelden De mishandelingen zouden in mei 2024 hebben plaatsgevonden in Oss en de Limburgse gemeente Peel en Maas. De zaak kwam aan het rollen nadat videobeelden opdoken van de dieren na de vermeende mishandeling. Stichting Varkens in Nood deed daarop aangifte.

Volgens het OM gebruikten de verdachten het stroomstootapparaat te vaak, te lang en op de verkeerde manier. Daarom spreekt het OM van 'een ernstige vorm van dierenleed'.

Tegen de twee betrokken bedrijven eist het OM een boete van 30.000 euro, waarvan 10.000 euro voorwaardelijk. De bedrijven waren eerder al beboet. "In feite hebben we het gewoon over dierenmishandeling", stelt de officier van justitie.

'Aan de schandpaal nagelen'

De advocaat van de verdachten vindt dat het OM zijn cliënten 'aan de schandpaal wil nagelen'. In de rechtszaal liet hij blijken grote moeite te hebben met de vervolging.

Hij vroeg de rechtbank de zaken tegen de twee werknemers niet-ontvankelijk te verklaren, omdat volgens hem niet aan de formele eisen is voldaan.

Prikken in de rechtbank

Een opvallend moment in de rechtszaal: de advocaat liet zichzelf demonstratief prikken met een veeprikker. Een van de verdachten diende hem in de rechtbank een stroomstoot toe om de kracht van het apparaat te laten zien. "Prettig is anders", zei hij, "maar het is geen schok, niet alsof je een optater krijgt. Het knijpt even in je huid, alsof iemand je heel stevig vastpakt."

De rechtbank doet op 7 mei uitspraak.