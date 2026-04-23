In hoger beroep krijgt Diogo M. veel hogere straf voor doodrijden man(75)

Diogo M. die in 2024 een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Milheeze moet tóch langer de cel. In hoger beroep is hij veroordeeld tot 5 jaar cel en hij mag tien jaar geen voertuig meer besturen. Bij het ongeluk kwam een 75-jarige man uit Milheeze om het leven. Het slachtoffer werd met een snelheid van 171 kilometer per uur aangereden.

De geboren Portugees Diogo M wilde volgens de officier van Justitie een einde aan zijn leven maken met de dollemansrit. Tijdens de zitting in 2024 werd hij al als 'impulsief en buitengewoon egoïstisch' bestempeld. Het OM vond dat er sprake was van doodslag eiste 8 jaar celstraf. De rechtbank dacht daar toentertijd anders over en gaf hem één jaar celstraf en nam hem voor drie jaar zijn rijbewijs af. In hoger beroep is vandaag door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch bepaald dat Diogo M het slachtoffer wél opzettelijk van het leven heeft beroofd en dus doodslag bewezen is, daardoor werd de straf ook gelijk veel hoger.