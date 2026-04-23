In hoger beroep krijgt Diogo M. veel hogere straf voor doodrijden man(75)
Diogo M. die in 2024 een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Milheeze moet tóch langer de cel. In hoger beroep is hij veroordeeld tot 5 jaar cel en hij mag tien jaar geen voertuig meer besturen. Bij het ongeluk kwam een 75-jarige man uit Milheeze om het leven. Het slachtoffer werd met een snelheid van 171 kilometer per uur aangereden.
De geboren Portugees Diogo M wilde volgens de officier van Justitie een einde aan zijn leven maken met de dollemansrit. Tijdens de zitting in 2024 werd hij al als 'impulsief en buitengewoon egoïstisch' bestempeld.
Het OM vond dat er sprake was van doodslag eiste 8 jaar celstraf. De rechtbank dacht daar toentertijd anders over en gaf hem één jaar celstraf en nam hem voor drie jaar zijn rijbewijs af.
In hoger beroep is vandaag door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch bepaald dat Diogo M het slachtoffer wél opzettelijk van het leven heeft beroofd en dus doodslag bewezen is, daardoor werd de straf ook gelijk veel hoger.
Geen afscheid
Nabestaanden lieten tijdens de zitting van de rechtbank al weten dat ze het onverteerbaar vonden wat er is gebeurd: "We hebben geen afscheid kunnen nemen, konden alleen maar tegen een houten kist aankijken. Dit is hartverscheurend. We hopen dat de dader inziet dat hij onze levens compleet heeft veranderd."
Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk, de Schutsboomsestraat, de doorgaande weg van Bakel naar Milheeze. Diogo M. vertelde dat hij die dag doodmoe was. Hij had amper geslapen, omdat zijn toenmalige vriendin de avond ervoor had verteld dat zij hun relatie wilde beëindigen. M. wilde op de ochtend van het drama bij de vader van de vrouw spullen ophalen.
170 kilometer per uur
De volgende ochtend zag Diogo de vader van zijn ex rijden en daar is hij met hoge snelheid achteraan gegaan. Maar voor hij ze in kon halen ging het mis.
Diogo M. reed met 171 kilometer per uur achterop de auto van de 75-jarige man, die daar ook reed. Beide auto's belandden tegen bomen, raakten van de weg en vlogen in brand.
Op het moment van de botsing moet hij 171 kilometer per uur hebben aangetikt. De man uit Milheeze reed toen ongeveer 80 kilometer per uur, de maximumsnelheid op het deel van de weg waar hij om het leven kwam.