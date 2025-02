Jaar cel voor bestuurder die man (75) doodreed, veel lager dan eis OM

Diogo M., die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Milheeze, moet een jaar de cel in. Ook is hij voor drie jaar zijn rijbewijs kwijt. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald. De straf is fors lager dan de geëiste acht jaar cel door het Openbaar Ministerie (OM). Bij het ongeluk kwam een 75-jarige man uit Milheeze om het leven. Het slachtoffer werd met een snelheid van ruim 171 kilometer per uur van achteren in zijn wagen aangereden.

Volgens de officier van justitie wilde de geboren Portugees, Diogo M., met zijn dollemansrit een eind maken aan zijn leven. Hij noemde hem tijdens de zitting ‘impulsief en buitengewoon egoïstisch'. Het OM vond dat er sprake was van doodslag. De rechter dacht er anders over: M. heeft wel veel te hard gereden, maar het kon niet worden bewezen dat er sprake was van een poging tot zelfdoding. De rechter nam het hem erg kwalijk dat een onschuldige man slachtoffer is geworden van zijn frustratie.

"We hebben geen afscheid kunnen nemen, konden alleen maar tegen een houten kist aankijken."

Nabestaanden lieten tijdens de zitting weten dat ze het onverteerbaar vonden wat er is gebeurd: "We hebben geen afscheid kunnen nemen, konden alleen maar tegen een houten kist aankijken. Dit is hartverscheurend."

Het slachtoffer overleed op de plek van het ongeluk, de Schutsboomsestraat, de doorgaande weg van Bakel naar Milheeze. M. vertelde dat hij die dag doodmoe was. Hij had amper geslapen, omdat zijn toenmalige vriendin de avond ervoor had verteld dat zij hun relatie wilde beëindigen. M. wilde op de ochtend van het drama bij de vader van de vrouw spullen ophalen. Toen hij hen in Bakel in een auto zag stappen, reed hij achter hen aan. Met een duizelingwekkende snelheid. Gemiddeld haalde hij ruim 170 kilometer. Op het moment van de botsing moet hij 171 kilometer per uur hebben aangetikt. De man uit Milheeze reed toen ongeveer 80 kilometer per uur, de maximumsnelheid op het deel van de weg waar hij om het leven kwam. De ravage na het ongeluk was groot:

M. kon geen verklaring geven voor de hoge snelheid, wat tot irritatie leidde bij de rechter: "Dit is toch kul." De Portugees zei dat hij zich sowieso niet veel meer kon herinneren van het ongeluk, waarbij hij zelf ernstig gewond raakte. Hij ontkende dat hij serieuze zelfdodingsplannen had: "Het was een dramatische en emotionele dag voor mij. Ik wilde alleen aandacht trekken bij haar." Tijdens de rit die voorafging aan de fatale botsing haalde M. een aantal auto’s in. De bestuurder van een quad wist ternauwernood een aanrijding te voorkomen. Op een bepaald moment kwam zijn auto zelfs los van het wegdek. "Wat een gek", zou een getuige later verklaren. Het OM eiste eerder acht jaar cel en een rijontzegging van tien jaar. De rechtbank is het daar niet mee eens. De rechter benoemt nogmaals dat het niet bewezen is dat M. zichzelf van het leven wilde beroven. "De verdachte heeft twee andere auto's ontweken."