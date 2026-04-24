Opnieuw inbraak in brandweerkazerne, derde keer deze week

In de nacht van donderdag op vrijdag is opnieuw ingebroken in de brandweerkazerne in Geffen. Het is de tweede inbraak dit jaar in Geffen en al de derde deze week. Eerder werd er ingebroken bij brandweerkazernes in Ravenstein en Berghem.

De inbrekers lijken vooral uit te zijn op reddingsapparatuur, zoals hydraulische scharen en spreiders. Met dit gereedschap worden slachtoffers uit benarde situaties bevrijd.

De brandweer in Geffen beschikt over een hulpverleningsvoertuig met gespecialiseerd en krachtig hydraulisch gereedschap. Het is nog onduidelijk of dit bij de inbraak is buitgemaakt.

In de nacht van 9 op 10 februari van dit jaar werd er ook ingebroken in deze kazerne. Het gebeurt vaker dat er wordt ingebroken als er nieuwe apparatuur is geleverd.