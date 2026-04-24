Lintje voor zanger Wesley (40): ‘Ik wil vooral jongeren inspireren’

Zanger Wesley (40) uit Tilburg heeft vrijdag een lintje gekregen voor zijn inzet voor anderen. Het wordt vooral gewaardeerd dat hij zich al jarenlang inzet voor sport voor mensen met een beperking. Hij is daarom benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tot zijn eigen grote verrassing trouwens, want zo zegt hij zelf: “Voor mij is dit heel normaal.”

Wesley dacht dat hij deze vrijdagochtend een zakelijke afspraak had, maar tot zijn verbazing stond hij ineens in het Tilburgse stadhuis. “Ik sta niet heel vaak met m'n mond vol tanden, maar nu is wel zo’n moment”, zegt hij. “De grap was dat ik eigenlijk een zakelijke afspraak had." Tijdens de uitreiking hoort hij de burgemeester opsommen wat hij allemaal heeft gedaan sinds zijn twaalfde: “Dat heb ik zelf niet eens doorgehad. Het is heel natuurlijk voor me. Het is een stukje opvoeding van mijn ouders. Voor mij dus heel normaal."

Burgemeester Fleur Gräper spreekt Wesley toe (foto: Peter Soethout).

Al sinds 1999 is Wesley een van de drijvende krachten achter het G-Sportweekend in Tilburg, een jaarlijks sportevenement voor mensen met een beperking. Daar is hij veel meer dan alleen een bekend gezicht: het hele jaar door helpt hij met de organisatie, promotie en het binnenhalen van sponsors. Ook is hij betrokken bij werkgroepen, zit hij in jury’s en komt hij regelmatig in de media om het evenement onder de aandacht te brengen.

Volgens de gemeente Tilburg is hij al ruim 25 jaar 'het gezicht van het G-Sportweekend': "Benaderbaar, inspirerend en een echte aanjager binnen de organisatie."

Maar zijn inzet gaat verder dan dat. Al sinds 1998 treedt hij bijvoorbeeld belangeloos op voor goede doelen en vervult hij laatste wensen van terminale patiënten. "Met zijn muziek brengt hij troost en verbinding op momenten dat dat het hardst nodig is", aldus de burgemeester. Ook begeleidde de zanger recent de band ‘De Bent’, waarin mensen met een verstandelijke beperking spelen. Hij gaf hen muziekles, schreef teksten en regelde optredens. Dat leidde tot hun eerste grote concert en een flinke boost in het zelfvertrouwen van de muzikanten.

Wesley heeft zijn lintje opgespeld gekregen (foto: Pieter Soethout).

Na de eerste verrassing volgt het officiële moment. Wesley mag naar de burgemeesterskamer en wordt daarna, samen met andere gedecoreerden, onder begeleiding van een Pipes and Drums-band naar de raadszaal gebracht. Daar neemt hij plaats in de binnenste kring en is hij als derde aan de beurt om de versierselen opgespeld te krijgen. Als het zover is, is te zien dat het hem raakt. “Het is een warm bad”, reageert hij. “Ik heb dit nooit gedaan voor eer en erkenning, maar het is wel mooi om te krijgen.” Voor Wesley voelt de onderscheiding niet als een eindpunt, maar juist als een begin. “Het is voor mij een start. Ik ben nog maar 40.” Hij geeft vervolgens aan anderen te willen inspireren, zeker jongeren. “Vooral twaalfjarigen", zegt hij." Want als je zo vroeg begint, dan kun je op je veertigste een lintje krijgen.” Zijn motivatie blijft simpel. “Het belangrijkste is dat je doet wat een ander voor jou zou doen in dezelfde situatie. Dat heb ik heel jong meegekregen en dat geef ik ook door aan mijn kinderen.”