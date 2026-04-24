Motorrijder (27) uit Erp zwaargewond na botsing, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk op de A50 donderdagmiddag, waarbij een 27-jarige motorrijder uit Erp zwaargewond raakte. De motorrijder botste met een auto die een vrachtwagen wilde inhalen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf op de A50 ter hoogte van Nistelrode, in de richting van Uden. De motorrijder raakte zwaargewond en werd meegenomen naar het ziekenhuis. De weg was donderdagavond tot tien uur dicht vanwege onderzoek.

Getuigen en beelden

Het is nog steeds onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is daarom op zoek naar meer informatie en beelden van het ongeluk, voornamelijk van de aanloop ernaartoe.

Volgens de politie droeg de motorrijder een donkere jas, een korte broek en een rode rugzak. Hij reed op een KTM 890 Duke GP in zwarte en oranje kleuren, met oranje velgen. De auto is een zwarte Hyundai ix35.

De politie vraagt getuigen en mensen die in het bezit zijn van dashcambeelden van kort voor het ongeluk om zich te melden.