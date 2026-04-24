A58 van Tilburg naar Eindhoven gaat dit weekend weer dicht

De A58 van Tilburg naar Eindhoven is dit weekend afgesloten tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en afrit Best. De afsluiting geldt vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur.

Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A65 en de A2. Het advies is om bij knooppunt De Baars de A65 richting Den Bosch te nemen. Bij knooppunt Vught kan het verkeer verder via de A2 richting Eindhoven.

Tijdens de werkzaamheden wordt onder meer nieuw asfalt aangebracht en wordt onderhoud uitgevoerd aan voegovergangen en geleiderails.

Rijkswaterstaat voerde eerder dit jaar al in twee weekenden de werkzaamheden uit aan de A58. Na dit weekend wordt er ook nog gewerkt aan de snelweg van vrijdag 8 mei tot maandag 11 mei.