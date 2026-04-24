Tim krijgt schrik van zijn leven als man schot lost: 'We zeiden niks geks'

Tim (17) was dinsdagavond samen met zijn beste vriend op weg naar huis, toen ze op de Halvemaanstraat in Eindhoven werden nageroepen door een man. Ze draaiden zich om en zagen dat hij een pistool uit zijn zak haalde. Er volgde een schot in de lucht. Kort daarvoor hadden ze de man nog gevraagd of het wel goed met hem ging. "We schrokken ons dood", vertelt Tim.

De jongens hadden de avond doorgebracht in het Urban Sportpark. "Daar zitten we dagelijks met vrienden", vertelt Tim. "We maken niet veel geks mee. Alleen handhaving komt af en toe langs om te vragen wat we aan het doen zijn, maar dat is het dan ook." Dat was dinsdagavond wel anders. Als ze op hun scooter naar huis rijden, komt een man op een fiets hen bij het viaduct aan de Halvemaanstraat tegemoet. "Je kon zien dat hij zwaar onder invloed was", zegt Tim. "Zijn ogen waren zó groot en licht, het was net alsof hij recht onze ziel in staarde. We vroegen: ‘Gaat het wel goed, meneer?’ Hij stak zijn duim op, dus wij reden verder."

Kort daarna horen ze een harde 'ey!'. "We keken om en zagen dat die man een klein vuurwapen uit zijn zak haalde. Hij was er wat mee aan het kloten en richtte het half op ons. We schrokken ons dood en dachten nog: dat is vast een balletjespistool. Maar toen schoot hij in de lucht."

"Vooral zijn lichte ogen vielen op. Iedereen die hem tegenkomt, zou hem herkennen."

De twee vrienden rijden gauw door. "Alles gebeurde zo snel. Om de hoek zit een politiebureau, waar we hebben aangebeld. De politie kwam meteen naar buiten." De man was toen al verdwenen. "Het was heel raar allemaal. We hebben echt niks geks tegen hem gezegd, we vroegen alleen of alles oké was." De politie deed sporenonderzoek en ging na de schietpartij op zoek naar de man van ongeveer 30 à 40 jaar oud. Hij heeft een witte huidskleur, is kaal en droeg die dinsdagavond zwarte kleding. "Vooral zijn lichte ogen vielen op", zegt Tim. "Iedereen die hem tegenkomt, zou hem herkennen." De politie laat vrijdagmiddag weten dat het onderzoek nog bezig is en dat er nog niemand is aangehouden. Volgens de politie lijkt het erop dat de man heeft geschoten met een alarmpistool. "We hebben geluk gehad", beseft Tim. "Ik weet zeker dat hij niet gericht op ons schoot. Ik durf nog wel terug naar die plek. Maar als ik in het donker een lampje zie, kijk ik voor de zekerheid extra uit."