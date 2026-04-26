Makkelijk verdienen: ook vandaag levert stroomverbruik je geld op

Geld verdienen door de was te doen of je elektrische auto op te laden? Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar zondag is het opnieuw mogelijk. In plaats van te moeten betalen voor stroomgebruik, krijg je tussen twaalf en vier uur uur 's middags geld toe. Tenminste, als je een zogenoemd dynamisch energiecontract hebt.

Net als zaterdag, krijgen afnemers van zo'n contract geld toe. Zondag is met 37 cent zelfs nog een stukje voordeliger dan zaterdag, toen het bedrag 32 cent was. Bij een dynamisch contract wordt de prijs voor stroom per uur bepaald. Dit in tegenstelling tot een vast of een variabel contract, waarbij een vaste prijs per kilowattuur voor een bepaalde periode wordt afgesproken. Hoe kan het dat je geld krijgt en niet hoeft te betalen?

We hebben vandaag (en gisteren) te maken met negatieve stroomprijzen. Dit komt wel vaker voor, maar wat het deze keer bijzonder maakt is dat de prijs voor een kilowattuur zo laag is dat deze zelfs inclusief de btw en energiebelasting, nog negatief is. Een fenomeen dat volgens energiebedrijf Zonneplan in 2022 voor het eerst voorkwam. Op 23 april om precies te zijn.

"De negatieve prijs is een gevolg van een overschot aan wind- en zonnestroom", legde het energiebedrijf in een eerder artikel uit. Zaterdag is het weer zover: het aanbod van stroom is dan groter dan de vraag en dat zie je volgens het bedrijf terug in negatieve prijzen, je krijgt dan dus geld wanneer je stroom gebruikt. Dit was de situatie zaterdag:

De situatie van zondag.



Hoe komt de stroomprijs tot stand?

De ANWB is een van de aanbieders van zo'n dynamisch energiecontract. De organisatie legde eerder al uit dat stroom voor dynamische energiecontracten wordt gekocht op de energiemarkt die spotmarkt heet. "Daar gelden iedere dag andere prijzen, afhankelijk van vraag en aanbod. Daardoor kan de prijs voor een kilowattuur sommige uren zelfs negatief zijn. Een negatieve uurprijs komt bij een vast of variabel energiecontract niet voor." Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een miljoen huishoudens in Nederland een dynamisch energiecontract voor gas of stroom. Als je een dynamisch energiecontract hebt én zonnepanelen dan adviseert Zonneplan je stroomverbruik zaterdagmiddag zoveel mogelijk tussen een en vier uur in te plannen. Dan verbruik je de stroom die je panelen opwekken namelijk zoveel mogelijk zelf. "Het terugleveren aan het net kost tijdens die uren immers geld", legt het energiebedrijf uit.