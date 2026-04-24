Geen Koningsdag in Veen na dodelijk ongeluk 34-jarige dorpsgenoot

Geen Koningsdag dit jaar in Veen. Oranjevereniging Prinses Margriet heeft alle activiteiten geannuleerd na het overlijden van een 34-jarige plaatsgenoot afgelopen zondag in Wijk en Aalburg. "Het is drama."

"We hebben het besluit genomen uit eerbied voor het slachtoffer en zijn nabestaanden, de impact is heel groot in Veen", laat de voorzitter van de Oranjevereniging weten. "Het slachtoffer wordt dinsdag begraven en wij vinden het niet gepast om dan maandag uitgebreid feest te vieren." Koningsdag is normaal gesproken een van de hoogtepunten van het jaar in het hechte dorp. De bombarieoptocht, zeepkistenrace en aubade gaan allemaal niet door. De Oranjevereniging heeft niet lang getwijfeld om de festiviteiten af te blazen. "We zijn geen grote stad, maar een klein dorp met veel respect voor elkaar." Schok nog groot

Bijna een week na het dodelijke ongeluk is de schok nog altijd groot in het dorp. Vrijdagmiddag staan drie jonge mensen in gedachten voor zich uit te staren op de Maasdijk in Wijk en Aalburg. De Hervormde Kerk straalt achter hen in de lentezon. Op de grond liggen een paar bossen bloemen. Witte fresia's, witte gerbera's en een kaartje waarop staat: 'Dit had niet hoeven gebeuren, 20 april 2026'.

Het 34-jarige slachtoffer uit Veen werd geschept door een auto. De man had net een kerkdienst bijgewoond in de Hervormde Kerk en wilde over de dijk langs de Afgedamde Maas naar huis fietsen. Tientallen kilometers per uur te hard

Zover kwam het niet. Toen hij vanuit de Schoolstraat de dijk op wilde draaien, werd hij geschept door een auto die veel te hard reed. De maximumsnelheid is er 30 kilometer per uur. Volgens een woordvoerder van de politie reed de auto tientallen kilometers per uur te hard. De fietser overleed later in het ziekenhuis. "Drama, drama", zegt een Poolse man die even verderop op de dijk woont hoofdschuddend. Hij hoorde zondag een auto heel hard remmen en daarna een vreselijke klap. "Ze rijden hier soms wel 100. Het is drama." Meerdere mensen zeggen dat er vaak veel te hard gereden over de smalle dijk. De politie onderzoekt nog hoe hard er zondag precies gereden is. Het rijbewijs van de automobilist is ingenomen. Hij bleek niet onder invloed. Het slachtoffer laat een vrouw en drie kinderen na.