Iets minder geweld op voetbalvelden, 'maar elk incident is er één teveel'

Vechtpartijen, bedreigingen van scheidsrechters, verbaal geweld en zelfs een afgebeten oor: incidenten in het amateurvoetbal zijn regelmatig in het nieuws. Hoe heftig het geweld ook is, de KNVB ziet een lichte afname in het aantal incidenten. "Een hoopvolle ontwikkeling", zegt woordvoerder Jaap Paulsen namens de bond in de nieuwe 'Hoe..?' van Omroep Brabant.

“We maken helaas regelmatig mee dat respect op het veld ver te zoeken is en zien dat het aantal incidenten toeneemt. Het wordt heftiger en betrokkenen zijn steeds jonger.” Aan het woord is vrijwilliger Tini van Hek namens UDI’19. Die club uit Uden begon in 2013 een commissie Sportiviteit en Respect vanwege de dood van een grensrechter in Almere een jaar eerder.

Los van het bestaande actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit van de KNVB zette onlangs voorzitter Wim Scheen van UDI’19 samen met zijn collega’s van Blauw Geel’38 uit Veghel en vv Gemert een handtekening onder een convenant om ongewenst gedrag op het sportpark aan te pakken. De drie grote amateurclubs hopen de aanpak zich de komende jaren als een olievlek verspreidt over meer clubs: “Want de incidenten zorgen ervoor dat vrijwilligers af kunnen haken.”

Dat clubs zelf maatregelen nemen om incidenten aan te pakken en dus niet alleen wachten op maatregelen van de KNVB, juicht Jaap Paulsen van de voetbalbond toe. “We doen er als bond alles om geweld tegen te gaan. Het is positief dat clubs zelf over de problemen nadenken en actie ondernemen. Als dat extra werkt, is het alleen maar beter.”

Geweld op en rondom het voetbalveld zal nooit stoppen, denkt Jaap Paulsen van de KNVB. “We hebben ieder seizoen achthonderdduizend wedstrijden, meer dan een miljoen voetballers en vele duizenden vrijwilligers. Je hebt te maken met emoties en rivaliteit. Daar waar veel mensen in de maatschappij bij elkaar komen, gebeuren ook minder leuke dingen”, zegt hij in de nieuwe 'Hoe..?'