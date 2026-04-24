Vleesverwerker uit Nuenen moet direct producten uit handel halen

Alle producten van vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen moeten per direct uit de handel worden gehaald. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed vorige week een inval bij het bedrijf, omdat het gefraudeerd zou hebben met ongeschikt en bedorven vlees.

"De terugroepactie wordt uit voorzorg gedaan, omdat de kwaliteit en veiligheid van het vlees niet gegarandeerd kunnen worden", meldt de NVWA. Het bedrijf kreeg op 16 april al een productie- en handelsverbod.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) hield vorige week twee directeuren en een manager van het bedrijf aan. Het drietal wordt ervan verdacht ongeschikt en onveilig vlees te verhandelen en documenten te vervalsen.

Een eerste analyse van de NVWA wijst op 'serieuze nalatigheid' in de bedrijfsvoering rond de kwaliteit en veiligheid van de producten. "Ook blijkt dat machines niet goed werden schoongemaakt en hygiëneprotocollen niet werden nageleefd. Verder zijn er mogelijk op grote schaal documenten vervalst."

Vlees gebruikt voor frikandellen

Het bedrijf mocht onder andere runderkoppen uitbenen en daarvan gehakt vlees maken, wat onder meer wordt gebruikt voor frikandellen. Voorwaarde was dat het vlees alleen verkocht werd aan bedrijven die dat vlees verder mogen verwerken in levensmiddelen.

De NVWA denkt dat het bedrijf ook heeft geleverd aan bedrijven die zo’n erkenning niet hebben.