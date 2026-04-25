Stralende zon of een spatje regen? Dit wordt het weer tijdens Koningsdag

Een stralend zonovergoten weekend doet het beste vermoeden voor Koningsdag, aanstaande maandag. Maar blijft het weer zo mooi? En kan jee met of zonder jas naar buiten? Meteoroloog Barend van Straaten van Weerplaza noemt het weer 'rooskleurig'.

"Koningsnacht is fris met vijf graden maar wel droog. Ook Koningsdag zal in Brabant droog verlopen, misschien dat er einde van de dag een spatje valt in het westen van de provincie", zegt Van Straaten.

Het weerbeeld van de komende dagen verandert nauwelijks. Het is bijna saai te noemen. "De komende dagen zien er voor Brabant prima uit. Zondag belooft een stralende dag te worden die fris begint, maar al snel stijgt het kwik naar 18 graden. In de zon voelt het zomers aan omdat er weinig wind is."

Zonsondergang

Zondagnamiddag verandert het weerbeeld. "Er komt dan wat sluierbewolking over de provincie", vertelt de meteoroloog. "Dit levert overigens een prachtige zonsondergang op. Koningsnacht verloopt droog maar het is wel fris met zo'n vijf graden. Vergeet geen jas mee te nemen", tipt hij.

Koningsdag verloopt droog met opnieuw zo'n 18 graden. "Vanuit het westen komt er in avond wat bewolking opzetten", zegt weerman van Straaten. "Ik verwacht het niet, maar misschien valt er dan in het westen een drupje regen. Maar veel zal het zeker niet zijn."