Lavreysen nu wel weer de beste op sprint, Van de Wouw kansloos na botsing

Baanrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel heeft bij de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen het sprinttoernooi gewonnen. In de keirinfinale was Hetty van de Wouw uit Kaatsheuvel kansloos nadat ze in botsing was gekomen met de Chinese Wang Lijuan.

In het Maleisische Nilai was Lavreysen in de finale Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago in beide heats de baas, schrijft de NOS .

Revanche

Daarmee nam de 29-jarige renner uit Luyksgestel revanche voor zijn resultaat vorige week in Hongkong, toen hij in de kwartfinales verrassend werd geklopt door Kaiya Ota. De Japanner was er nu niet bij.

Lavreysen, tweevoudig olympisch en zevenvoudig wereldkampioen sprint, had op weg naar de finale afgerekend met de Colombiaan Cristian Ortega, de Italiaan Mattia Predomo en de Rus Nikita Kiriltsev.

Opnieuw sterker

Paul, die in 2023 de WK-finale haalde en die verloor van Lavreysen, was ook nu niet opgewassen tegen de Brabander.