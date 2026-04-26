Geld krijgen door stroom te verbruiken: 'Het leven is al duur genoeg'

Slapend geld verdienen? Afnemers van een dynamisch energiecontract krijgen dit weekend geld toe door simpelweg de wasmachine aan te zetten of het tosti-apparaat aan te slingeren. De stroomprijs is negatief en dat is voor de portemonnee dan weer positief.

Tussen twaalf en vier uur 's middags krijgen afnemers van zo'n contract geld toe als ze stroom verbruiken. Zaterdag was dat 32 cent per kilowattuur en zondag is dat zelfs 37 cent. Daar heeft de Brabantse Ilona zaterdag alvast goed gebruik van gemaakt. In de middag stonden alle apparaten bij haar thuis aan. "Zélfs die vandaag eigenlijk niet echt nodig waren, op het duurste programma", laat ze ons weten.

Toch vindt ze dat ook wel een beetje krom. "We willen allemaal naar een duurzame wereld en we gaan niet duurzame en vervuilende apparaten aanzetten. Maar logisch als we vandaag daarmee kunnen verdienen, toch? Het leven is al duur genoeg vandaag de dag." Ze heeft een dynamisch contract, zonnepanelen op het dak, het huis goed laten isoleren en drie jaar geleden een warmtepomp aangeschaft. "We realiseren ons heel goed dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Dus ik hoop dat de overheid zaken als thuisbatterijen, laadpalen, elektrische auto's en dergelijke voor iedereen gaat subsidiëren."

"De stoomoven staat aan om een kip in vier uur klaar te maken."