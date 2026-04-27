Bloedspoor op stoep, onderzoek naar verband met gewonde man in bus

Op de Dr. Joop den Uylstraat in Eindhoven is zondagavond een man gestoken in zijn rug en arm. Vermoedelijk ging daar een ruzie aan vooraf. De politie doet sporenonderzoek en zette de omgeving ruim af.

Het slachtoffer werd uiteindelijk teruggevonden in een bus bij het station in Eindhoven. Hij is vervolgens naar een ziekenhuis gebracht.

Ook aan de Barrierweg in Eindhoven meldde een man dat hij gestoken zou zijn. Hij klopte daar aan bij een huis met een onsamenhangend verhaal. Hij was inderdaad gewond, maar het is de politie niet duidelijk geworden hoe de man deze wonden heeft opgelopen. Ook dit slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.