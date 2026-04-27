Navigatie overslaan
VIDEO

Bloedspoor op stoep, onderzoek naar verband met gewonde man in bus

Vandaag om 06:03 • Aangepast vandaag om 12:28

Op de Dr. Joop den Uylstraat in Eindhoven is zondagavond een man gestoken in zijn rug en arm. Vermoedelijk ging daar een ruzie aan vooraf. De politie doet sporenonderzoek en zette de omgeving ruim af.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer werd uiteindelijk teruggevonden in een bus bij het station in Eindhoven. Hij is vervolgens naar een ziekenhuis gebracht. 

Ook aan de Barrierweg in Eindhoven meldde een man dat hij gestoken zou zijn. Hij klopte daar aan bij een huis met een onsamenhangend verhaal. Hij was inderdaad gewond, maar het is de politie niet duidelijk geworden hoe de man deze wonden heeft opgelopen. Ook dit slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. 

In een bus bij station Eindhoven Centraal werd een gewonde man gevonden (foto: SQ Vision).
In een bus bij station Eindhoven Centraal werd een gewonde man gevonden (foto: SQ Vision).
Het slachtoffer aan de Barrierweg in Eindhoven werd naar een ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision).
Het slachtoffer aan de Barrierweg in Eindhoven werd naar een ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision).
De politie deed onderzoek aan de Dr. Joop den Uylstraat in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
De politie deed onderzoek aan de Dr. Joop den Uylstraat in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Na de vondst van de gewonde man aan de Dr. Joop den Uylstraat in Eindhoven zette de politie de omgeving ruim af (foto: Persbureau Heitink).
Na de vondst van de gewonde man aan de Dr. Joop den Uylstraat in Eindhoven zette de politie de omgeving ruim af (foto: Persbureau Heitink).
De bloedspatten waren maandagochtend vroeg nog goed te zien op straat (foto: Jos Verkuijlen).
De bloedspatten waren maandagochtend vroeg nog goed te zien op straat (foto: Jos Verkuijlen).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.