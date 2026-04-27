Gewonde man in bus is 18-jarige, was ergens anders in Eindhoven gestoken

Het slachtoffer dat zondagavond met meerdere steekwonden werd gevonden in een bus bij station Eindhoven is een 18-jarige man uit Heeze. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend. Hij liep de steekwonden op aan de Dr. Joop Den Uylstraat in de stad.

De meldkamer ontving rond halfelf 's avonds een melding van een gewonde aan de Neckerspoel in Eindhoven. Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer de steekwonden had opgelopen aan de Dr. Joop Den Uylstraat. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Oproep

De politie vraagt mensen die iets hebben gezien van wat er gebeurd is aan de Dr. Joop Den Uylstraat zich te melden. "Ook camerabeelden, zoals van deurbelcamera’s, beveiligingscamera’s of dashcams, kunnen van groot belang zijn", benadrukt de politie.