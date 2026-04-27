Navigatie overslaan
VIDEO

Auto die crashte tegen gebouw Veghel was gestolen, bestuurder onder invloed

Vandaag om 09:59 • Aangepast vandaag om 11:00

De auto die zondagavond crashte tegen een bedrijfsgebouw aan de Montgomeryweg in Veghel was gestolen. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. De bestuurder, een 30-jarige man, testte positief op het gebruik van verdovende middelen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Aan de crash, die rond tien uur 's avonds plaatsvond, ging een politieachtervolging vooraf
 
De bestuurder reed een afgesloten hek omver en verloor daarna de macht over het stuur. Hij reed vervolgens een verkeerspaal uit de grond en twee stalen hekwerken omver voordat hij met de auto tot stilstand kwam tegen het gebouw. Door de klap werden alle airbags in de auto geactiveerd.

De bestuurder is aangehouden en zat maandagochtend nog altijd vast. Er is bij de crash niemand gewond geraakt.

  Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
    Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
  • Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.