Auto die crashte tegen gebouw Veghel was gestolen, bestuurder onder invloed

De auto die zondagavond crashte tegen een bedrijfsgebouw aan de Montgomeryweg in Veghel was gestolen. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. De bestuurder, een 30-jarige man, testte positief op het gebruik van verdovende middelen.

Aan de crash, die rond tien uur 's avonds plaatsvond, ging een politieachtervolging vooraf.



De bestuurder reed een afgesloten hek omver en verloor daarna de macht over het stuur. Hij reed vervolgens een verkeerspaal uit de grond en twee stalen hekwerken omver voordat hij met de auto tot stilstand kwam tegen het gebouw. Door de klap werden alle airbags in de auto geactiveerd.

De bestuurder is aangehouden en zat maandagochtend nog altijd vast. Er is bij de crash niemand gewond geraakt.