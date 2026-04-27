Indiaas farmabedrijf wil Organon uit Oss voor miljarden overnemen

Het farmaceutische bedrijf Organon, met een grote productielocatie in Oss, wordt waarschijnlijk overgenomen door het Indiase Sun Pharmaceutical. Het bedrijf betaalt bijna 12 miljard dollar voor Organon. Het gaat om een van de grootste buitenlandse overnames ooit door een Indiaas bedrijf.

Organon heeft Nederlandse wortels, maar was jarenlang eigendom van het Amerikaanse MSD. Dat is een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. Enkele jaren geleden werd het bedrijf verzelfstandigd . Wereldwijd werken er zo’n 10.000 mensen voor Organon. Ongeveer 2500 van hen werken in Oss, het Belgische Heist-op-den-Berg en op kantoren in Amsterdam en Brussel.

Sun Pharmaceutical is het grootste farmaceutische bedrijf van India. Het bedrijf ziet vooral kansen in Organons geneesmiddelen voor vrouwen, zoals anticonceptie en behandelingen voor menopauze en borstkanker. Daarnaast verwacht Sun via Organon makkelijker toegang te krijgen tot grote markten, waaronder China.

De overname is nog niet helemaal rond. Toezichthouders en aandeelhouders moeten nog toestemming geven.