Navigatie overslaan

Indiaas farmabedrijf wil Organon uit Oss voor miljarden overnemen

Vandaag om 11:08 • Aangepast vandaag om 11:36
Oss zag er anders uit als Organon niet zou hebben bestaan (foto: Organon)

Het farmaceutische bedrijf Organon, met een grote productielocatie in Oss, wordt waarschijnlijk overgenomen door het Indiase Sun Pharmaceutical. Het bedrijf betaalt bijna 12 miljard dollar voor Organon. Het gaat om een van de grootste buitenlandse overnames ooit door een Indiaas bedrijf.

Profielfoto van Silke Bertens
Geschreven door
Silke Bertens

Organon heeft Nederlandse wortels, maar was jarenlang eigendom van het Amerikaanse MSD. Dat is een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld. Enkele jaren geleden werd het bedrijf verzelfstandigd. Wereldwijd werken er zo’n 10.000 mensen voor Organon. Ongeveer 2500 van hen werken in Oss, het Belgische Heist-op-den-Berg en op kantoren in Amsterdam en Brussel.

Sun Pharmaceutical is het grootste farmaceutische bedrijf van India. Het bedrijf ziet vooral kansen in Organons geneesmiddelen voor vrouwen, zoals anticonceptie en behandelingen voor menopauze en borstkanker. Daarnaast verwacht Sun via Organon makkelijker toegang te krijgen tot grote markten, waaronder China.

De overname is nog niet helemaal rond. Toezichthouders en aandeelhouders moeten nog toestemming geven.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
