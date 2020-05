Organon keert terug in geboortestad Oss: 'Begin van een nieuwe toekomst'

Organon keert terug in Oss. (Foto: ANP)

Na meer dan tien jaar onderdeel te zijn geweest van farmaceut MSD, keert Organon terug als zelfstandig bedrijf. De Nederlandse ondernemingsraad van het Amerikaanse concern geeft hier groen licht voor. Dat betekent dat de productievestiging midden in Oss, op de plek waar het bedrijf in 1923 ontstond, weer in handen van Organon zal zijn.

Sinds 2009 is die vestiging onderdeel van geneesmiddelenbedrijf MSD. Het Amerikaanse farmacieconcern maakte begin februari de plannen bekend om een deel van het bedrijf af te splitsen. Een maand later werd de naam van nieuwe te vormen zelfstandig beursgenoteerd bedrijf onthuld: Organon & Co.

Terugkeer in Oss

Door het groene licht kan het bedrijf nu dus verder met de voorbereidingen van de terugkomst van Organon in Nederland en dus ook in zijn geboortestad Oss. De formele besluitvorming over de afsplitsing in Nederland zal naar verwachting dit najaar gebeuren.

De nieuwe bedrijfsnaam zal pas officieel gebruikt worden als de afsplitsingen in verschillende landen een feit is. Naar verwachting is dat in de eerste helft van 2021. Het is de bedoeling dat ongeveer 1100 medewerkers van MSD Nederland overgaan naar Organon.

Vrouwengezondheid

Organon gaat bij de grootste geneesmiddelenbedrijven van Nederland horen. Het bedrijf gaat zich richten op vrouwengezondheid. Volgens topman Kevin Ali blijven de uitdagingen groot op het gebied van bijvoorbeeld anticonceptie, menopauze en hart- en vaatziekten.

"Vandaag is een bijzondere dag, het begin van een nieuwe toekomst" zegt Wenny Raaymakers, directeur van de vestiging in Oss. "We kunnen ons nu echt gaan voorbereiden om straks op eigen benen te staan binnen een nieuw wereldwijd bedrijf. Onder de vlag van Organon kunnen wij nog meer betekenen voor de gezondheid van vrouwen.”

'Veel overleg gevoerd'

MSD blijft het grootste geneesmiddelenbedrijf van Nederland en gaat zich vooral richten op oncologie, vaccins, ziekenhuiszorg en diergezondheid. Momenteel telt MSD meer dan 6000 medewerkers in Nederland. De vestigingen in Boxmeer, De Geer/Oss, Haarlem en De Bilt blijven onderdeel van MSD.

“De afgelopen maanden is er veel overleg gevoerd, zodat de ondernemingsraad en de vakbonden een goed beeld hebben kunnen vormen over de plannen voor de splitsing in Nederland”, zegt Ben Lucas, managing director van MSD in Nederland. “Ik ben blij hoe er constructief een goede basis is gelegd voor het nieuwe bedrijf en de vele medewerkers in Nederland.”