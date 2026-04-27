Feestpleinen in Eindhoven en Breda vol door drukte

Het Fensterrein, het Begijnenhof en het Stadhuisplein in Eindhoven zijn vanwege de drukte afgesloten, meldt de gemeente. Ook in Breda is het erg druk. De gemeente laat weten dat de "feestpleinen" daar ook vol zijn.

Eerder liet de gemeente Breda weten dat de ingang van de Havermarkt aan de Reigerstraat en Torenstraat tijdelijk is afgesloten vanwege de drukte. Ook rondom het Chasséveld in Breda is het druk. Dat komt omdat het 538 Koningsdag daar in volle gang is. Dat evenement trekt ieder jaar tienduizenden oranjefans uit Breda en ver daarbuiten. Vorig jaar bezochten ongeveer 40.000 bezoekers het festival en ook dit jaar is het weer uitverkocht.

In Eindhoven is het ''gezellig druk" en er is een rustige sfeer, meldt een woordvoerder van de gemeente. Inmiddels zijn het Fensterrein, het Begijnenhof en het Stadhuisplein daar volledig volgelopen. Bij de Paterskerk en op Strijp-S is nog voldoende plek.

Ook in Den Bosch is het volgens de gemeente "gezellig druk". Er zijn veel mensen in de stad, maar dat zorgt vooralsnog niet voor problemen. Alle pleinen en straten zijn nog open. In Tilburg zijn ook alle pleinen nog toegankelijk. De gemeente spreekt van "goed druk en hartstikke gezellig".

