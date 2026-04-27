Havermarkt in Breda dicht door drukte, andere plekken in de stad nog open
Vandaag om 14:24 • Aangepast vandaag om 14:42
De ingang van Havermarkt in Breda aan de Reigerstraat en Torenstraat is vanwege de drukte op het plein tijdelijk afgesloten. Dat meldt de gemeente. Aan de Haven, Sint Janstraat en Kerkplein is nog wel voldoende plek voor feestvierders.
Ook rondom het Chasséveld is het druk. Dat komt omdat het 538 Koningsdag daar in volle gang is. Dat evenement trekt ieder jaar tienduizenden oranjefans uit Breda en ver daarbuiten. Vorig jaar bezochten ongeveer 40.000 bezoekers het festival en ook dit jaar is het weer uitverkocht.
Gemeente Breda houdt bezoekers op de hoogte van de drukte via WhatsApp. Je kunt de gemeente hier volgen.
