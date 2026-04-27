De Bevers krijgen nieuw seizoen van reallifesoap: 'Kost geen energie'

John en Kees de Bever krijgen een zevende seizoen van hun succesvolle reallifesoap. Dat maakte het koppel uit Den Bosch maandag bekend bij de Koningsdagspecial van Omroep Max.

Als presentator Jan Slagter aan John vraagt wat hij ervan vindt dat hij weer aan de bak moet in de reallifesoap reageert de zanger lachend. "Ja, ik doe maar gewoon mee. Nee, ik vind het leuk, omdat het ons geen energie kost. We zijn gewoon onszelf en dat kost geen energie", zegt hij.

Zevende seizoen

Ook Kees straalt als hij het nieuws deelt. "Gewoon alweer een zevende seizoen", lacht hij. De succesvolle soap van de heren trok eerder honderdduizenden kijkers op RTL5.

Wanneer het nieuwe seizoen te zien is, blijft nog een raadsel. Het speciale Koningsdagoptreden van de zanger bij Paleis Soestdijk is in ieder geval terug te zien in de soap, want ook op deze feestdag worden ze gevolgd door een cameraploeg.

De mannen gaan een drukke periode tegemoet, want onlangs maakten zij ook bekend dat ze de hoofdrol spelen in een nieuwe bioscoopfilm. Kees verraste John met dat nieuws op het eiland Malta.