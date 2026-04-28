Steekpartij in Eindhoven, slachtoffer vlucht naar ziekenhuis toe

Een man is maandagavond bij een steekpartij op de Lijmbeekstraat in Eindhoven gewond geraakt. Het slachtoffer werd door een kennis naar het ziekenhuis gebracht, zonder op de ambulance te wachten. De politie hield een verdachte aan.

De verdachte zou het steekwapen mogelijk over een hek hebben gegooid, daarom deed de politie uitgebreid onderzoek met zaklampen op een terrein in de buurt. Mogelijk is er ook nog een speurhond ter plaatse gekomen om te zoeken naar het wapen.

De politie doet onderzoek naar de zaak en gaf maandagavond aan te hopen het slachtoffer snel te kunnen spreken. De aangehouden verdachte is ook naar het ziekenhuis gebracht.

Een dag eerder, op zondag, zouden er in de stad al verschillende steekpartijen hebben plaatsgevonden. Zo werd een 18-jarige man zwaargewond gevonden in een stadsbus bij het station. Ook op de Barrierweg zou tijdens koningsnacht, van zondag op maandag, iemand gewond zijn geraakt bij een steekpartij.