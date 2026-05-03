Cees (90) uit Moerdijk wil duidelijkheid: 'Wat wil de gemeente nou?'

Woede en onzekerheid blijven in Moerdijk bestaan. De gemeente wil het dorp opheffen voor industrie, maar of dat doorgaat is nog onduidelijk. Het Rijk en de provincie nemen waarschijnlijk deze zomer een besluit. Concrete antwoorden over verhuis- en compensatieregelingen blijven uit, terwijl er nog steeds woningen worden verkocht. Cees Nuijten (90), die er zijn hele leven woont, vraagt zich hardop af: "Wat wil de gemeente nou?"

Frank Janssen

De kans is groot dat Cees Nuijten (90) uiteindelijk ook Moerdijk moet gaan verlaten, terwijl hij er al zijn hele leven woont. "Dat kan je je toch niet voorstellen? Negentig jaar lang hier wonen en dan moet je weg." De tranen schieten in zijn ogen wanneer hij dit vertelt. "Mijn zoon is al verhuisd, net als een kleinzoon en kleindochter. Daar word ik toch wel triest van. Ik woon hier zo fijn, maar alles verandert." Hij maakt zich boos over de verkoop van woningen in Moerdijk. Veel mensen zetten hun huis te koop vanwege de dreigende verdwijning van het dorp, maar dan komen er weer nieuwe mensen in het huis te wonen. Ook zij verliezen misschien over een aantal jaren hun woning wanneer Moerdijk plaats moet maken voor industrie. "Gooi het dan plat! Het is zo onduidelijk allemaal", zegt hij in de documentaireserie Ondertussen in Moerdijk op Brabant+. In de serie worden meerdere inwoners van Moerdijk, waaronder Cees, een jaar lang gevolgd. Het is de bedoeling dat zowel de provincie als het Rijk in juni een besluit nemen over de toekomst van Moerdijk. Als het aan de gemeente lag, hadden ze dat eigenlijk al in december vorig jaar moeten doen, zoals afgesproken was.

Keuze leek gemaakt, maar ministerie zaaide twijfel Uit Woo-documenten die Omroep Brabant opvroeg, blijkt dat het Rijk al in maart 2025 concludeerde dat het opheffen van het dorp Moerdijk de beste optie is om ruimte te maken voor nieuwe energie-infrastructuur. Dat oordeel viel nog vóór het participatietraject met inwoners begon. Toch kwam er in december geen besluit. Dat kwam mede door een koerswijziging van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), onder leiding van toenmalig minister Mona Keijzer. Waar alle ministeries eerder eensgezind waren, vroeg VRO zich na de bekendmaking aan inwoners ineens af of de uitbreiding ook ‘om het dorp heen’ kon. Het gevolg: provincie en Rijk stelden het besluit uit. Inwoners zitten sindsdien in onzekerheid over verhuizen, verkoop en compensatie, terwijl huizen in het dorp wel worden verkocht.

Altijd in hetzelfde huis gewoond

Die onduidelijkheid knaagt ook aan Martin van Tilborgh. Hij woont al zijn hele leven in het huis waar hij ook geboren is. "Eerder woonden mijn ouders hier, nu ik. Er is al wel veel aan verbouwd hoor." De stoom komt regelmatig bij Martin uit de oren. "Ik hou me in omdat ik voor de camera moet, maar ik ben woedend op de gemeente. Wees nou eens duidelijk: óf we moeten allemaal weg, óf we mogen blijven. Dat laatste heb ik het liefste, maar dan wel met de toezegging dat we hier minstens dertig jaar kunnen blijven." Volgens Martin zijn de uitkoopregelingen vanuit de gemeente zó slecht dat als hij nu vertrekt het hem veel geld gaat kosten. "Het gaat me minstens 250.000 euro kosten als ik ergens anders een vergelijkbaar huis wil kopen. Dat kan ik niet betalen." Alleen mondelinge toezeggingen

Martin Brusse heeft de stap om een nieuw huis te kopen wél gezet. Samen met zijn vrouw kocht hij een huis in België. Hun huis in Moerdijk verkochten ze aan de gemeente. Tenminste, daar gaan ze vanuit. "De gemeente zegt dat het goedkomt, maar toezeggingen doen ze alleen mondeling. Niks is schriftelijk." Het zorgt voor veel onzekerheid bij Martin en zijn vrouw. Dat komt vooral door een aanbetaling van 40.000 euro die ze al gedaan hebben voor hun nieuwe woning en die ze kwijt zijn als de koop in België niet door kan gaan. "Daar heb ik nogal stress van, kan ik je vertellen."

