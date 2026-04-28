Werkgevers in Brabant vrezen personeelstekorten door vergrijzing
De personeelstekorten in Brabant dreigen de komende jaren verder op te lopen door vergrijzing. In onze provincie is elf procent van de werknemers 60 jaar of ouder. Werkgevers verwachten problemen als deze groep met pensioen gaat, blijkt uit onderzoek van het UWV.
Vooral in de industrie, bouw en het openbaar bestuur worden de komende vijf jaar personeelstekorten verwacht. Daar is de vergrijzing relatief groot, waardoor er veel mensen met pensioen zullen gaan. In sectoren als handel en specialistische zakelijke dienstverlening verwachten werkgevers minder vaak een probleem.
Industrie en bouw
In onze provincie werken 180.000 mensen in de industrie. Ruim dertien procent van hen is 60 jaar of ouder. Een deel van deze groep gaat de komende jaren met pensioen. Volgens het UWV is het niet zeker dat dit volledig kan worden opgevangen door nieuwe instroom vanuit technische opleidingen.
Datzelfde beeld is te zien in de bouw. In Brabant werken 52.000 mensen in deze sector. Ook daar is ruim elf procent 60 jaar of ouder.
Openbaar bestuur
Het openbaar bestuur telt in de provincie Noord-Brabant ruim 73.000 werknemers, van wie vijftien procent 60 jaar of ouder is. De uitstroom door pensionering is hier iets lager dan in de industrie. Dat kan volgens het UWV te maken hebben met de relatief hoge instroom van mensen tot 35 jaar. Volgens werkgevers zit het probleem hier vooral in het verlies van ervaring en kennis wanneer oudere werknemers vertrekken.
Oplossingen
Om dat laatste te voorkomen, moeten werkgevers volgens het UWV meer inzetten op kennisoverdracht. Zo kunnen oudere werknemers bijvoorbeeld een rol krijgen in het begeleiden van jongere collega’s. Werkgevers kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld door trainingen aan te bieden over het overdragen van kennis en vaardigheden.
Uit een ander recent onderzoek van het UWV blijkt dat ruim de helft van de werkgevers met vacatures al vaker mensen aanneemt die nog opgeleid moeten worden. Volgens het UWV kunnen interne scholing en leerwerktrajecten helpen om de arbeidsmarktkrapte op te vangen.
WW-uitkeringen
Het UWV kijkt in het onderzoek ook naar het aantal WW-uitkeringen, om te zien hoeveel werkzoekenden beschikbaar zijn. De WW wordt uitgekeerd aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt.
In maart 2026 waren er in Noord-Brabant ruim 31.000 WW-uitkeringen. Dat aantal steeg ten opzichte van vorig jaar met ruim zeven procent, iets meer dan het landelijke gemiddelde.