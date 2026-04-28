Werkgevers in Brabant vrezen personeelstekorten door vergrijzing

De personeelstekorten in Brabant dreigen de komende jaren verder op te lopen door vergrijzing. In onze provincie is elf procent van de werknemers 60 jaar of ouder. Werkgevers verwachten problemen als deze groep met pensioen gaat, blijkt uit onderzoek van het UWV.

Vooral in de industrie, bouw en het openbaar bestuur worden de komende vijf jaar personeelstekorten verwacht. Daar is de vergrijzing relatief groot, waardoor er veel mensen met pensioen zullen gaan. In sectoren als handel en specialistische zakelijke dienstverlening verwachten werkgevers minder vaak een probleem. Industrie en bouw

In onze provincie werken 180.000 mensen in de industrie. Ruim dertien procent van hen is 60 jaar of ouder. Een deel van deze groep gaat de komende jaren met pensioen. Volgens het UWV is het niet zeker dat dit volledig kan worden opgevangen door nieuwe instroom vanuit technische opleidingen. Datzelfde beeld is te zien in de bouw. In Brabant werken 52.000 mensen in deze sector. Ook daar is ruim elf procent 60 jaar of ouder.