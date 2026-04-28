Maat is vol voor de buurt nu wéér een auto het huis van Olga en Aad ramt

"Onbeschrijfelijk", noemt Olga Bode-Nuis de enorme ravage aan haar huis in de Tuinzigtlaan in Breda, nadat een automobilist (23) er maandagavond binnenreed. Ze lag samen met haar man Aad nog maar net op bed toen ze een enorm klap hoorden. En dat was niet voor het eerst.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Haagweg met de Tuinzigtlaan. "Er was feest in de stad, met veel muziek", vertelt Olga een dag later. "Het was om elf uur stipt klaar, dus we dachten rustig te kunnen gaan slapen." Tot het stel nog geen kwartier later dus een enorme klap hoorde. "We kregen echt een hartverzakking. En toen we beneden kwamen, zagen we een auto in ons huis staan met twee schreeuwende mannen ernaast. Eén muur was helemaal ingestort. Het was één grote ravage." Brandweerlieden waren tot diep in de nacht bezig om ervoor te zorgen dat er niet nog meer delen van het huis in zouden storten. Het stel heeft rond drie uur dinsdagmiddag nog altijd geen stroom en eerder gold dit ook voor meer huizen in de straat. "De meterkast is volledig aan flarden gereden, waardoor er een gaslek is ontstaan", legt Olga uit. "Wij hebben nog altijd geen stroom."

Ondanks de enorme schade hoefden Olga en Aad hun huis vannacht niet uit. Maar meer dan twee uurtjes heeft het stel toch niet geslapen. "Het gaat je niet in de koude kleren zitten", zegt Olga.

Het geluid van de klap was voor haar en haar man niet onbekend. Zeven jaar geleden reed er ook een auto hun huis binnen: "Vijf meter naar rechts. Toen was het ook een grote puinhoop, verschrikkelijk."

In 2019 was het ook al raak: een auto in het huis van Olga en Aad (privéfoto).

Bij hun buren reed ook al eens een auto naar binnen, terwijl bij de overbuurman al twee keer door de tuinmuur heen werd gereden. En drie weken geleden nog reed een auto een lantaarnpaal aan de overkant van de straat omver. "Het scheelde maar een klein stukje of deze had onze muur geraakt", zegt Olga.

Ze stapte eerder al naar de gemeente om duidelijk te maken hoe gevaarlijk het kruispunt van de Haagweg met de Tuinzigtlaan is. "Auto's komen vanuit de stad en bij het rechte stuk geven ze gas", omschrijft Olga. "Ze rijden ongelooflijk hard. Aan het eind missen ze de bocht en dan schieten ze rechtdoor. Het gaat altijd zo'n beetje op dezelfde manier."

De gemeente zag het probleem destijds niet. "Want de kruising stond niet bekend als gevaarlijk", vertelt Olga. Dat schoot bij haar in het verkeerde keelgat. "Ze zijn toen niet eens komen kijken. Uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan en vervolgens werden er vier paaltjes geplaatst. Maar dat helpt bij dit soort geweld niet." Verschillende buren komen dinsdag langs bij Olga en Aad om ze een hart onder de riem te steken. Sommigen nemen een bosje bloemen mee. Na het ongeluk maandagavond is de maat voor de hele buurt echt vol. "We zijn een hechte buurt en gaan gezamenlijk een petitie aanbieden aan de burgemeester", zegt Olga. "Daarmee willen we laten zien dat deze situatie zo niet kan blijven. Ik voel me niet meer veilig. Als de kleinkinderen komen logeren, durf ik ze niet beneden te laten slapen. Ik hoop dat de gemeente snel voor snelheidsbeperkende maatregelen zorgt."