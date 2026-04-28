NAC-directeur wil na kort geding niet vooruitlopen op uitspraak rechter

NAC kan komend weekend degraderen wanneer het zaterdag verliest van FC Utrecht, Telstar later op de avond wint bij NEC en ook Excelsior (zaterdag uit bij Groningen) en FC Volendam (zondag thuis tegen SC Heerenveen) minimaal een punt pakken. Maandag is vervolgens de uitspraak in het kort geding dat NAC tegen de KNVB aanspande. Valt de beslissing van de rechter in het voordeel uit van de Bredanaars dan is er mogelijk toch weer een klein beetje hoop in Breda.

In het kort geding dat dinsdag in de rechtbank in Utrecht werd behandeld, eist NAC Breda immers dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld omdat er een speler op het veld stond die niet speelgerechtigd was. NAC-directeur Remco Oversier wil direct na de behandeling van de zaak dinsdag aan het eind van de ochtend geen verwachting uitspreken over de uitspraak van de rechter in de zaak die bekendstaat als 'paspoortgate'. "Ik hou het neutraal, ik weet niet waar dit op gaat uitkomen." Hij geeft aan zijn gevoel in de rechtszaal makkelijker te kunnen uitschakelen dan tijdens een wedstrijd: "Bij een wedstrijd op het veld heb ik dat minder. Dat is de ervaring die ik heb opgedaan, al is het niet zo dat ik dagelijks in de rechtbank sta."

Oversier snapt dat NAC zich in voetballand niet geliefd heeft gemaakt door deze 'bom te droppen'. "Maar iedere supporter zal begrijpen dat het logisch is dat je een wedstrijd wil spelen volgens de regels. Het gaat ons ook om handhaving van de regels, dus de belangen zijn groot."

"Niet de dagen waar ik gelukkig van word."