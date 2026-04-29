Hoe bouwunits voor hoofdpijn zorgen bij buren, gemeente en uitzendbureau

De komst van 300 arbeidsmigranten op een bedrijventerrein aan de Atoomweg in Roosendaal is al meer dan vijf jaar een hoofdpijndossier. Begin dit jaar leek er duidelijkheid te zijn toen de Raad van State akkoord ging met de huisvesting van die arbeidsmigranten in aangeklede ijzeren units. De blijdschap voor woningverhuurder en arbeidsmigrantenuitzendbureau ICE Agency was alleen van korte duur.

Gevelbrand Het probleem zit aan de buitenkant van het complex. Dat is met trespaplaten afgedekt. "Die platen vallen in brandklasse D", weet Ivo de Hoogen van Fire Consultants BV in Tilburg. Zijn bedrijf heeft de brandveiligheid van het complex in kaart gebracht voor het uitzendbureau van Sophia. "De units voldoen aan alle regels maar de buitenplaten moeten grotendeels in klasse B vallen."

"In een eerste controle door de brandweer leek alles in orde", vertelt Sophia. "Dat bij de laatste controle de brandweer het pand afkeurde, kwam compleet onverwacht. De woonunits stonden eerder in Den Haag zonder problemen. Dat het hier wel een probleem zou zijn, kwam als een donderslag bij heldere hemel."

Compleet onverwacht Dat was een fikse tegenvaller voor Sophia Vreugdenhil, die uitzendbureau ICE Agency in 2007 startte voor arbeidsmigranten en voor het onderdak in Roosendaal zorgde.

Een maand nadat de Raad van State groen licht gaf, keurde de brandweer het complex af. De houten afdekplaten voldoen gedeeltelijk niet aan de huidige brandveiligheidseisen volgens de brandweer.

Hoe het kan dat deze zelfde units probleemloos in Den Haag gebruikt zijn, weet de Tilburgse brandveiligheidsdeskundige ook. "Die stonden daar al in 2012. Na de rampzalige gevelbrand in 2017 van de Grenfell Tower in Londen zijn regels strenger geïnterpreteerd en is het toezicht verscherpt."

Deadline

De vertraging van de huisvesting voor 300 arbeidsmigranten is voor veel partijen een probleem. "Ik heb al contracten opgezegd met andere verhuurders", vertelt Sophia. "Ik zal de gevelplaten laten vervangen maar ik baal van alle vertraging die het weer oploopt." Overigens komen 190 van hen in het bewuste complex te wonen. Voor de anderen komt er een nog te bouwen pand op hetzelfde terrein.

De gemeente Roosendaal laat tot 15 juni toe dat er gewoond wordt in het wooncomplex, maar dat mag alleen op de begane grond en eerste etage. Bovendien moet er 24 uur per dag iemand het pand bewaken op brand.

Lastig voor meer partijen

Ook voor de gemeente is het lastig want die ziet liever niet dat er huizen vol migranten in woonwijken staan of op de campings. Ook agrarische bedrijven en bedrijven als bol.com ondervinden last omdat ze moeite krijgen met het vinden van personeel als die niet in de omgeving kunnen wonen.

Branddeskundige Ivo denkt dat wanneer er nu begonnen wordt met het vervangen van de afdekplaten de deadline van 15 juni gehaald wordt en de 300 arbeidsmigranten hun intrek kunnen nemen in het complex.

Oplossing

De brandweerdeskundige heeft overigens een snellere en goedkopere oplossing. "Je kunt ook alle platen eraf halen en het daarbij laten. Dan blijft er een stalen constructie over. Dat is brandklasse A. Het is alleen niet zo fraai. Ik weet dat Sophia dat niet wil, maar ik denk dat de omwonenden er ook ongelukkig van worden. "

"Ik denk", gaat de deskundige verder "dat buren zich ook niet realiseren dat wanneer het complex leeg blijft staan, het voor het COA een ideale plek is om asielzoekers in op te vangen. Ik vermoed dat omwonenden daar ook niet op zitten te wachten."