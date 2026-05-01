Studenten trekken te snel weg uit Tilburg, stadshoogleraar trekt aan de bel

Stadshoogleraar Ton Wilthagen wil dat meer studenten na hun opleiding in Tilburg blijven. Zo kunnen ze meebouwen aan de stad en gaat hun talent hier niet verloren. Het is een van de zaken waar de Tilburger zich voor inzet in de vier jaar dat hij nu stadshoogleraar is.

De studenten zelf willen wel blijven, maar Wilthagen ontdekte dat ze de lokale bedrijven - waar ze aan de slag zouden kunnen - helemaal niet kennen. Dat moest veranderen, vond hij. “Het enige Tilburgse bedrijf dat mijn studenten kenden, was Schrobbelèr.” De Tilburg University organiseert elk jaar de carrièredagen. Daar staan zo’n zeventig bedrijven, waaronder Philips en Rituals. “Maar daar had dus nog nooit een Tilburgs bedrijf gestaan”, zegt Wilthagen vol verbazing.

Op initiatief van de stadshoogleraar en studenten worden nu lokale bedrijven uitgenodigd, waardoor organisaties als Van Spaendonck, Gemeente Tilburg en Westpoint Advocaten inmiddels ook een plekje hebben op de carrièredagen.

“De arbeidsmarkt is de achilleshiel van de samenleving. Als studenten na hun studie uit Tilburg vertrekken, gaat er een hoop talent verloren”, stipt Wilthagen het belang van genoeg goede werknemers binnen de stadsgrenzen nog maar eens aan.

Wat doet een stadshoogleraar?

Tilburg is de eerste stad van Nederland met een stadshoogleraar. Ton Wilthagen werkt als hoogleraar arbeidsmarkt op Tilburg University en hij werd vier jaar geleden door de gemeente gevraagd de eerste stadshoogleraar te worden. Hij zei meteen ja: “Al wist ik toen nog niet waar ik precies op moest inzetten.” Een stadshoogleraar is een verbindinder tussen de universiteit en de gemeente. Het doel is het verkleinen van de kloof tussen wetenschappelijke kennis en het lokaal beleid van de gemeente, met name op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale gevolgen van de vrije markt. Hij adviseert, informeert en stelt nieuwe doelen. Het is geen fulltime functie, maar het werk als stadshoogleraar wordt gezien als een aanvulling op zijn dagelijkse werkzaamheden als hoogleraar. Wilthagen krijgt er niet extra voor betaald.

Naast de arbeidsmarkt is veiligheid de afgelopen tijd een belangrijk thema voor de stadshoogleraar. Na de dood van de Noord-Hollandse Lisa vorig jaar kwam er een enorme beweging op gang die meer veiligheid voor vrouwen eist. In Tilburg was Wilthagen een belangrijke kartrekker rond dit thema: hij deed met studenten onderzoek naar de onveiligste plekken van de stad. “Je wil als Tilburg niet bekendstaan als de stad waar de tweede Lisa wordt gevonden”, waarschuwt Wilthagen. “De impact van ons onderzoek moeten we nog zien, maar het beeld is heel verhelderend.” De gemeenteraad heeft de uitkomsten - slechts één op de vijf Tilburgers voelt zich overal in de stad veilig - volgens hem op de agenda gezet en wil de onveilige plekken aanpakken. Vooral het Wilhelminapark, het station en sommige drukke winkelplekken zoals de Albert Heijn XL worden geregeld onveilig genoemd.