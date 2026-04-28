Man (29) opgepakt voor steekpartij in Eindhoven

De politie heeft maandagavond een 29-jarige Eindhovenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij om half elf bij de Lijmbeekstraat in Eindhoven. Eén persoon raakte hierbij gewond.

De politie kreeg rond half elf een melding van een vechtpartij, waarbij mogelijk gestoken zou zijn. Agenten die ter plaatse waren gekomen, zagen wel een bloedspoor, maar geen slachtoffer of verdachte.

Al snel bleek dat het slachtoffer, een 35-jarige man uit Eindhoven, zelf naar het ziekenhuis is gegaan met een kennis. De verdachte (29), werd even later aangehouden aan de Zoutstraat. Hij is ook naar het ziekenhuis gebracht, maar zit nu vast en wordt verhoord.

Na de steekpartij zou de verdachte het steekwapen over een hek hebben gegooid. De politie deed om die reden uitgebreid onderzoek met zaklampen.

Een dag eerder zouden er in de stad al verschillende steekpartijen hebben plaatsgevonden. Zo werd een 18-jarige man zwaargewond gevonden in een stadsbus bij het station. Ook op de Barrierweg zou tijdens koningsnacht, van zondag op maandag, iemand gewond zijn geraakt bij een steekpartij.